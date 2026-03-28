Muere aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal

La fiesta por la reinauguración del Estadio Banorte se vio empañada por una tragedia. Un aficionado perdió la vida este sábado dentro del inmueble, en los momentos previos al partido entre la Selección Mexicana y Portugal.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el incidente ocurrió en la zona de palcos, cuando el hombre intentó descender del segundo al primer nivel por la parte exterior de la estructura. Durante la maniobra, perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja, sufriendo lesiones de gravedad.

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Los reportes preliminares señalan que la víctima se encontraba presuntamente en estado de ebriedad al momento del accidente en el estadio, lo que habría influido en la decisión de intentar bajar de esa forma.

Tras la caída, elementos de seguridad y personal médico que se encontraban en el recinto acudieron de inmediato para brindarle atención. Sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimarlo, el aficionado falleció.

El hecho fue confirmado por la propia SSC a través de sus canales oficiales, donde detalló la mecánica del accidente y señaló que ya se dio parte a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y esclarecer lo ocurrido.

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 Muere un aficionado en estado de ebriedad al caer desde el segundo piso durante la reapertura del Estadio Azteca. pic.twitter.com/LeyhxlN03j — envozmx (@envozmxoficial) March 29, 2026

El suceso ocurrió en el marco de un evento de alta expectativa, ya que el inmueble —históricamente conocido como el Estadio Azteca— reabre sus puertas tras su remodelación rumbo al Mundial de 2026, con un duelo internacional entre México vs Portugal que marca el inicio de una nueva etapa para el recinto.

Lo ocurrido provocó consternación entre los asistentes y opacó parcialmente el ambiente festivo que se vivía en el “Coloso de Santa Úrsula”. Hasta el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para determinar con precisión las circunstancias del accidente.