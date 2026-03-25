México vs Portugal: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego amistoso en el Estadio Azteca

La Selección Mexicana afronta una prueba de alto calibre este fin de semana cuando se mida ante Portugal en un partido amistoso que va más allá del resultado. El duelo no solo forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, también marcará la reapertura de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

Raúl Jiménez / Jam Media Ampliar

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¿Cuándo y dónde se juega el México vs Portugal?

El partido entre México y Portugal se disputará este sábado 28 de marzo de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el renovado Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

Este encuentro no solo es un amistoso internacional, también representa el regreso del Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación de cara a la Copa del Mundo de 2026.

¿Cómo llegan?

Para el equipo dirigido por Javier Aguirre, este compromiso representa una oportunidad para medir su nivel ante un rival europeo de élite y seguir ajustando piezas de cara al Mundial, donde México será anfitrión.

El Tri llega en una etapa de construcción, buscando consolidar una base sólida y definir a los jugadores que asumirán el protagonismo en la justa mundialista. México buscará romper la historia negativa frente a Portugal, ya que nunca ha podido vencerlos en enfrentamientos previos, donde los europeos dominan el historial.

El conjunto europeo también utilizará este duelo como parte de su preparación mundialista. Sin embargo, no contará con su principal figura: Cristiano Ronaldo, quien quedó fuera por lesión, una baja que reduce el atractivo mediático del partido pero no su exigencia futbolística.

A pesar de ello, Portugal mantiene una plantilla profunda y competitiva, capaz de exigir al máximo a la selección mexicana en un escenario complejo como la altura de la Ciudad de México. Un aderezo adicional en ambas escuadras es la convocatoria de Álvaro Fidalgo, luego de meses de polémica sobre su posible llamada; por otro lado, Paulinho regresa a la selección de Portugal tras su gran paso con el Toluca.

LA SELECCIÓN DE PORTUGAL LLEGA A CANCÚN PARA PREPARARSE DE CARA AL PARTIDO VS MÉXICO🔥🇵🇹



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Boletos y precios

El partido generó una enorme expectativa: los boletos se agotaron prácticamente en preventa, con más de un millón de aficionados intentando adquirir entradas, el lleno está garantizado, lo que confirma el interés por ver a la Selección Mexicana en este nuevo proceso. Aunque los precios de reventa cayeron drásticamente tras el anuncio de que Ronaldo no vendría a CDMX.

¿Dónde ver el México vs Portugal?

El compromiso podrá seguirse en distintas plataformas:

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca Deportes

Canal 5 y Azteca Deportes TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX y plataformas digitales

ViX y plataformas digitales RADIO: W Radio 96.9 FM l W Deportes 730 AM

Todo esto como parte de la cobertura especial de la Fecha FIFA.

Además, ante la alta demanda, el partido será proyectado de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México en pantalla gigante.