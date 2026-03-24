Jesús Gallardo hace realidad el meme y modela la nueva playera blanca de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 | VIDEO

Cada vez que la Selección Mexicana presenta un nuevo uniforme, las redes sociales estallan con el mismo pedido: “¡Que se la ponga Gallardo para ver cómo nos queda!”. Pues bien, Jesús Gallardo escuchó a la afición, abrazó el meme con todo y lo convirtió en realidad. El lateral del Toluca y jugador del Tri no dudó en posar con la nueva playera visitante blanca que Adidas diseñó para el Mundial 2026.

Jesús Gallardo / Doug Zimmerman/ISI Photos Ampliar

Con una sonrisa y su característico buen humor, Gallardo se convirtió en el “modelo oficial para la afición” y resolvió la duda que miles de mexicanos tenían: ¿Cómo se verá este jersey en alguien con tono de piel moreno? “La gente ya pedía que yo me lo pusiera para ver cómo se les iba a ver… La verdad me gustó muchísimo, está muy chingón”, declaró el propio ‘Galla’ entre risas en el video compartido por las cuentas oficiales de la Selección Mexicana.

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¿Cómo es la camiseta de la Selección Mexicana?

La nueva indumentaria de visitante es blanca con sutiles detalles en verde, rojo y negro, cuello en V, el escudo del águila con estilo prehispánico y la frase “Somos México” en la nuca. Un diseño elegante que busca conectar con la identidad nacional de cara a la Copa del Mundo que se jugará en casa, Estados Unidos y Canadá.

De meme a realidad

El meme de Jesús Gallardo modelando la playera lleva años circulando. Cada lanzamiento de jersey genera la misma broma: “Santi Giménez se ve bien, pero ¿cómo se nos ve a nosotros?”. El tabasqueño, lejos de molestarse, decidió tomárselo con deportividad y humor. Su gesto generó cientos de comentarios positivos en redes sociales.

Incluso ‘Tala’ Rangel se sumó a la broma al probarse el jersey de portero y reconocer con risa que el color “no le hace mucho favor” a su tono de piel, pero que le encanta el diseño.