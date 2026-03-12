Carlos Hermosillo cuestiona convocatoria de Memo Ochoa tras lesión de Malagón en la Selección Mexicana

La portería de la Selección Mexicana volvió a convertirse en tema de debate rumbo al Mundial de 2026. En medio de rumores sobre un posible regreso de Guillermo “Memo” Ochoa al equipo nacional, el ex delantero del Tri, Carlos Hermosillo, lanzó una fuerte crítica que encendió la polémica en el entorno del fútbol mexicano.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de incertidumbre en la portería del combinado mexicano, especialmente tras la lesión del guardameta Luis Ángel Malagón, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera de actividad durante varios meses. Esta situación obligó al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre a reconsiderar opciones para la posición.

Hermosillo cuestiona el posible regreso de Ochoa

Durante un análisis deportivo, Hermosillo reconoció la trayectoria del experimentado portero, pero fue crítico ante la idea de que vuelva a ser titular con la selección. El exfutbolista consideró que el equipo debería priorizar el desarrollo de una nueva generación de guardametas.

El exdelantero señaló que Ochoa tuvo una carrera destacada con el Tri, pero aseguró que permitirle regresar al campo como titular en esta etapa del proceso mundialista sería un error, ya que la selección necesita consolidar nuevos porteros antes del Mundial de 2026.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la renovación generacional dentro del equipo nacional, particularmente en la portería.

La última vez que Ochoa jugó con la Selección Mexicana

El último partido de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana se registró en noviembre del 2024, cuando México cayó 2-0 ante Honduras en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Tras ese partido, el portero dejó de tener protagonismo en el equipo nacional. Aunque fue considerado en convocatorias posteriores, su participación disminuyó considerablemente y en algunos torneos, como la Copa Oro 2025, no tuvo minutos en el campo.

Además, su situación a nivel de clubes también influyó en su presencia en la selección. Ochoa pasó por el fútbol europeo en los últimos años y, tras su salida del AVS Futebol Clube de Portugal, incluso llegó a quedar sin equipo por un periodo, lo que redujo sus posibilidades de ser convocado por el cuerpo técnico. Actualmente es el arquero titular del AEL Limassol, de la primera división de Chipre.

Las opciones del cuerpo técnico en la portería

Ante la baja de Malagón, el entrenador Javier Aguirre analiza distintas alternativas para la portería del Tri. Entre los guardametas que aparecen como opciones están Raúl “Tala” Rangel, Carlos Acevedo, Rodolfo Cota, Andrés Gudiño y Hugo González, además de jóvenes prospectos que comienzan a aparecer en el panorama del fútbol mexicano.

El objetivo del cuerpo técnico es definir quién llegará con mejor nivel competitivo al Mundial de 2026, torneo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

La trayectoria de Ochoa y el objetivo de un sexto Mundial

Guillermo Ochoa es uno de los futbolistas más experimentados en la historia de la Selección Mexicana. El arquero ha disputado cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022) y mantiene como objetivo participar en el Mundial de 2026, lo que lo convertiría en uno de los pocos jugadores en jugar seis ediciones del torneo.

Sin embargo, su posible regreso al Tri continúa generando opiniones divididas. Mientras algunos destacan su experiencia en competiciones internacionales, otros consideran que el proceso rumbo a 2026 debería centrarse en consolidar nuevos porteros.

En ese contexto, la decisión final dependerá del análisis del cuerpo técnico, que deberá equilibrar experiencia y renovación en una de las posiciones más importantes del equipo nacional.