Guillermo Ochoa tendría una última prueba con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, parece haber avanzado significativamente en la definición de su portería de cara al Mundial 2026. Por el momento, Luis Ángel Malagón y Raúl “Tala” Rangel se perfilan como las opciones principales y más consolidadas en el arco tricolor. Ambos han recibido constantes minutos en las convocatorias recientes, mostrando consistencia y respondiendo a las exigencias del “Vasco” Aguirre en un proceso donde la competencia ha sido intensa.

Luis Ángel Malagón / Hector Vivas Ampliar

Sin embargo, el panorama no está completamente cerrado. Guillermo Ochoa, el histórico guardameta con experiencia en cinco Copas del Mundo, mantiene una puerta abierta para regresar al equipo nacional. El propio Javier Aguirre ha reconocido públicamente el valor agregado que aporta Memo Ochoa: su experiencia, liderazgo, capacidad para ordenar la defensa y manejar la presión en escenarios de alta exigencia. Recientemente, el técnico ha enfatizado que ningún portero tiene el puesto asegurado al 100%, y que la competencia sigue viva entre varios candidatos, incluyendo a Ochoa, quien podría pelear por el tercer lugar en la lista final incluso si no parte como titular.

Y es que de acuerdo con información de TUDN, en su programa Línea de 4, el periodista Alejandro de la Rosa reveló que el exportero del Club América tendría una prueba final con la que se definirán a los jugadores que participarán en la justa mundialista. Esta posibilidad se sustenta en factores clave: la madurez emocional y física que Guillermo Ochoa ha demostrado a sus 40 años, su titularidad indiscutible en el AEL Limassol de Chipre y la tradición de Aguirre de valorar la veteranía en momentos decisivos como ocurrió en Sudáfrica 2010.

Aunque en etapas previas del proceso Ochoa quedó fuera de algunas listas por falta de actividad constante o por priorizar a elementos en mejor ritmo competitivo, su regreso a la acción regular y las palabras del entrenador mantienen viva la esperanza de un sexto Mundial. En resumen, la portería del Tri luce cada vez más definida en sus dos puestos principales, pero la puerta para Guillermo Ochoa no se ha cerrado del todo. Su inclusión representaría no solo un homenaje a una leyenda, sino un recurso estratégico valioso para un equipo que, como anfitrión en 2026, busca maximizar experiencia y liderazgo en el vestidor. El tiempo y el rendimiento seguirán siendo los jueces finales.

Guillermo Ochoa / Alex Grimm Ampliar

¿Cuándo sería la prueba final de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana?

La Fecha FIFA de marzo, la Selección Mexicana enfrentará a Portugal y Bélgica; la convocatoria para dichos duelos sería la pieza clave para que el guardameta se gane la confianza de Javier Aguirre y se pueda determinar si todavía es candidato al Mundial 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estadio Azteca: Así lucen los nuevos palcos de lujo rumbo al Mundial 2026