Así sería el jersey conmemorativo de la Selección Mexicana por el centenario de la FMF / Omar Vega

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) está a punto de cumplir 100 años de existencia en 2027, y los festejos ya comienzan a tomar forma en el terreno de lo más visible para cualquier aficionado: la indumentaria del Tricolor.

De acuerdo con filtraciones confiables del sitio especializado Footy Headlines, el cual ha acertado en múltiples ocasiones con los diseños del equipo nacional, Adidas prepara un kit conmemorativo exclusivo que rompería con la tradición reciente del uniforme verde para honrar los orígenes del combinado tricolor.

¿Cómo sería la nueva indumentaria?

El color principal sería el guinda, un tono que remite directamente a los primeros uniformes de la Selección Mexicana en sus participaciones internacionales de finales de los años 20 y el Mundial de Uruguay 1930. Aquel jersey histórico, de corte sobrio y con pantaloncillo negro, marcó el debut del Tri en el escenario mundial y simboliza los inicios humildes pero orgullosos del futbol mexicano organizado.

El diseño apostaría por una estética retro y minimalista:

Escudo clásico de la FMF, el mismo que se utilizó en aquella época dorada inicial (entre 1927 y 1930).

El icónico logo Trefoil de Adidas, reservado precisamente para ediciones vintage y especiales.

Líneas limpias, sin grandes estampados ni patrones sobrecargados, para enfatizar la carga histórica y la elegancia.

Short y calcetas en negro, con tipografía blanca para nombres y números que genere contraste y sobriedad.

Indumentaria de la Selección Mexicana para celebrar 100 de la FMF / FOTO: @Footy_Headlines Ampliar

Aunque se menciona una posible alternativa con un diseño mitad rojo y mitad blanco en homenaje al primer uniforme de la Selección Mexicana de 1923, la opción más sólida y recurrente en las filtraciones apunta al guinda como protagonista. Cabe mencionar que este jersey conmemorativo no reemplazaría al uniforme principal que seguirá siendo verde para el ciclo mundialista, sino que funcionaría como una edición limitada, probablemente lanzada en el primer semestre de 2027, justo en las celebraciones por el centenario de la FMF.