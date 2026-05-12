Profeco interviene por boletos cancelados de Cruz Azul vs Chivas: Aquí te decimos cómo levantar tu queja contra Fanki

Tras publicar por error todas las localidades del Estadio Banorte a solo 113 pesos y luego de que la boletera Fanki cancelara las compras de los boletos vendidos para la Semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha decidido intervenir e invitar a los aficionados a presentar su queja de manera oficial.

PROFECO sobre boletos Cruz Azul Ampliar

¿Qué pasó exactamente con los boletos de Cruz Azul vs Chivas en Fanki?

La preventa “Soy Celeste” arrancó el lunes 11 de mayo a las 19:00 horas. Desde los primeros minutos, la plataforma presentó fallas y para quienes lograron entrar, todas las localidades aparecían a un precio de 113.92 pesos, incluyendo cargos.

Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera @Fankisports

para el partido Cruz Azul-Chivas, la @Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos… pic.twitter.com/8GGUp36mWa — Profeco (@Profeco) May 12, 2026

Una vez terminada la compra, algunos aficionados recibieron en su correo electrónico la confirmación. Poco después, Fanki les notificó que los precios “no eran aplicables” durante la preventa y canceló sus órdenes de compra prometiendo el reembolso al 100%.

¿Qué dijo Fanki sobre el error de precio?

La boletera reconoció la falla y la atribuyó a una “configuración operativa ajena a la plataforma”. En su comunicado indicó que las órdenes realizadas bajo ese precio serían canceladas y reembolsadas de forma automática al método de pago utilizado, sin que el usuario deba hacer ningún trámite adicional. Por su parte, el Estadio Banorte, confirmó que el problema fue un error administrativo en la configuración comercial, sin relación con la plataforma tecnológica de Fanki.

Comunicado sobre la preventa del partido Cruz Azul vs Chivas pic.twitter.com/l2mXfaaOiA — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) May 12, 2026

Al ser notificados de la cancelación, numerosos aficionados argumentaron que el precio reducido fue consecuencia de un descuido de la boletera y que, por lo tanto, no era responsabilidad de quienes los compraron. Y que en consecuencia se les respetara el precio de los 113 pesos.

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¿Qué dice Profeco y cómo puedes presentar tu queja?

La Profeco se pronunció mediante redes sociales e invitó a los afectados a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, o a los correos asesoria@profeco.gob.mx y dgodecos@profeco.gob.mx.

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Si fuiste afectado, lo recomendable es guardar el correo de confirmación de compra y el estado de cuenta que muestre el cargo, ya que son las pruebas clave para respaldar tu queja ante la Profeco.

¿Siguen disponibles los boletos para Cruz Azul vs Chivas?

La preventa “Pase Azul” estuvo programada para el martes 12 de mayo de 14:00 a 17:00 horas y la venta general para el mismo martes a partir de las 18:00 horas, todo a través de Fanki. Los precios oficiales van de los 500 hasta los 3,250 pesos según la zona.

Azules, hagamos pesar el estadio este miércoles. 💙🏟️

Su apoyo será fundamental para demostrar de qué estamos hechos.



🔹 Preventa Soy Celeste hasta las 13:00 horas con precio preferente.

🔹 A partir de las 14:00 horas inicia la preventa Pase Azul con precio preferente.

🔹… pic.twitter.com/Jp7n1j8JhU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 12, 2026

El partido de ida se disputará este miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Banorte. Cruz Azul y Chivas se enfrentan por un lugar en la Final del Clausura 2026, con el partido de vuelta programado en el Estadio Akron. Para quienes no consigan boleto, el duelo se transmite por TUDN y Canal 5. El ganador de la serie jugará la Final ante Pumas o Pachuca.