Estadio Banorte sigue exhibiendo fallas en su remodelación, ¡ahora fue un hoyo al vacío!

La remodelación del Estadio Banorte, de cara al Mundial de 2026, sigue generando conversación y polémica. A pocos meses del arranque del torneo, imágenes recientes difundidas en redes sociales volvieron a encender el debate sobre el verdadero estado del inmueble, uno de los más emblemáticos en la historia del fútbol mundial.

Estadio Banorte / Anadolu Ampliar

Un hoyo…¿al vacío?

Un video compartido por la cuenta de MX Estadios en X muestra un hoyo de tamaño considerable por donde se alcanza a percibir el exterior del inmueble a una altura sorprendente que causó alarma en los aficionados. Y es que este hoyo está justo en las gradas de la parte más alta del estadio, en la zona que es conocida como “600”, por lo que se podría generar algún accidente mayor si ese hoyo se hace más grande. Y como está al alcance de cualquier persona con boleto para esa zona, el peligro es latente.

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Las imágenes rápidamente se viralizaron, acompañadas de críticas por parte de aficionados que cuestionan si realmente el inmueble llegará en condiciones óptimas al partido inaugural.

¿Qué otros problemas se han reportado en la remodelación?

Las críticas no surgieron únicamente a partir del video viral. Desde su reapertura para eventos recientes, ya se habían señalado múltiples fallas. Reportes previos documentaron goteras, plafones abiertos, humedad en techos, instalaciones expuestas y zonas con acabados incompletos dentro del estadio.

Además, aficionados evidenciaron problemas en áreas clave como baños en mal estado, pasillos con tuberías visibles y espacios exteriores donde aún había maquinaria pesada, lo que refuerza la percepción de una obra entregada con prisa.

Incluso, se señaló que los trabajos no estaban completamente concluidos al momento de su reinauguración, ya que el estadio debía estar listo desde inicios de 2026, pero continuaba en obra semanas después.

¿Llega a tiempo el estadio para el Mundial 2026?

El gran cuestionamiento gira en torno a si el Estadio Banorte podrá cumplir con los estándares exigidos por la FIFApara un evento de tal magnitud. La modernización prometía tecnología de punta, mayor comodidad y una experiencia de primer nivel para los aficionados, pero las evidencias recientes han puesto en duda ese objetivo.

A pesar de ello, el proyecto sigue en marcha y forma parte de una inversión millonaria destinada a posicionar a México como sede de clase mundial. La presión es máxima: el tiempo se agota y cada detalle cuenta.

Por ahora, la conversación pública está lejos de apagarse. Entre expectativas, críticas y trabajos contrarreloj, el estadio más icónico del país se juega algo más que un partido: su reputación ante el mundo.