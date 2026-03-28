Estadio Banorte es bendecido previo a su reinauguración

Previo a abrir nuevamente sus puertas al fútbol internacional, el Estadio Banorte vivió un momento simbólico que refuerza su carácter histórico y espiritual: fue bendecido por la Arquidiócesis Primada de México previo a su reinauguración oficial.

Estadio Banorte / Fernando de Dios Ampliar

El encargado de realizar la ceremonia fue el obispo auxiliar Francisco Javier Acero Pérez, quien pisó la cancha del renovado inmueble para encabezar una oración en la que se pidió por la paz, la unidad y el juego limpio dentro y fuera del terreno de juego.

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Durante el acto, el religioso no solo bendijo el césped, sino también distintas áreas del estadio, incluida la capilla interna dedicada a la Virgen de Guadalupe, símbolo que estuvo presente en todo momento como testigo del ritual. La ceremonia también incluyó plegarias por los trabajadores que participaron en la remodelación del inmueble, reconociendo desde obreros hasta ingenieros por su labor en la transformación del recinto.

En su mensaje, Acero Pérez hizo énfasis en que este nuevo estadio debe convertirse en un espacio que promueva valores dentro del deporte, destacando la importancia de la armonía y la fraternidad. Incluso, pidió por los futbolistas que disputarán partidos en el inmueble, exhortándolos a competir con pasión y recordar que “el mejor gol es el amor hacia los demás”.

El acto religioso también tuvo un componente social, al incluir oraciones dirigidas a autoridades y directivos, con el objetivo de que impulsen entornos de justicia, respeto y convivencia pacífica en cada evento que se realice en el estadio.

Bendicen el Estadio #Banorte antes de su reinauguración pic.twitter.com/PWAo2tI2hC — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) March 28, 2026

La reinauguración del inmueble, antes conocido como Estadio Azteca se llevará a cabo con el partido amistoso entre la Selección Mexicana vs Portugal, en lo que será una prueba clave rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde el recinto volverá a ser protagonista a nivel global.

Así, entre tradición, fe y futbol, el llamado “Coloso de Santa Úrsula” inicia una nueva etapa, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte, reafirmando su estatus como uno de los templos más emblemáticos del deporte mundial.