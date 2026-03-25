Selección Mexicana: ¡Diferencias nóminas México vs Portugal!

La selección mexicana se medirá a Portugal en la ultima fecha FIFA previo al arranque de la Copa del Mundo. El cuadro dirigido por Javier Aguirre tendrá enfrente a una de las potencias a nivel mundial y que viene con un equipo plagado de estrellas.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana / Scott Taetsch Ampliar

La nómina del plantel comandado por Roberto Martínez tiene un valor estimado de 969 millones de euros. A pesar de la ausencia de la gran figura que es Cristiano Ronaldo, el conjunto lusitano vale casi seis veces más que la selección mexicana. El Tricolor tiene un valor estimado de 152 millones de euros.

En cuanto al tema individual, el jugador más valioso de la selección portuguesa es Joao Neves, mediocampista del Paris Saint Germain. Su valor ronda los 60 millones de euros con apenas 22 años. Por su parte, el futbolista más costoso de la selección mexicana es Johan Vásquez, quien tiene un valor estimado de 10 millones de euros.

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Vale la pena mencionar que Edson Alvárez y Santiago Giménez tienen valores de 30 millones de euros, pero no fueron convocados por distintas lesiones. Por su parte, tanto Rubén Días como Raphael Leao también serían los jugadores más valioso del cuadro lusitano con valores de 75 millones de euros, aunque tampoco fueron considerados por Roberto Martínez por lesiones musculares.

De esta manera, la selección mexicana se verá las caras con una potencia mundial que vale seis veces más, lo que representará un reto muy complicado para la escuadra dirigida por Javier Aguirre en el estadio Azteca.