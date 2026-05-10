¿Neymar al Atlas? El representante del brasileño contacta a los nuevos dueños tras el Clausura 2026

La noticia que sacude al fútbol mexicano justo después de la eliminación del Atlas en el Clausura 2026: el representante de Neymar Jr. se habría acercado directamente a los nuevos dueños del club rojinegro para ofrecer los servicios del astro brasileño de cara al Apertura 2026.

Neymar / Christian Alvarenga Ampliar

¿Qué se sabe del posible fichaje de Neymar al Atlas?

Según el periodista Paco González durante la transmisión de TUDN USA del partido Cruz Azul vs Atlas, el agente del exjugador de Santos, Barcelona y PSG contactó a la nueva propiedad encabezada por José Miguel Bejos (Grupo PRODI). La reacción del nuevo directivo no fue de rechazo: “No sería mala idea traer a Neymar”, habrían sido sus palabras.

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Este movimiento llega en un momento clave para el Atlas, que vive una transición de dueños tras la salida de Orlegi Sports. Los nuevos propietarios buscan posicionar al club en el mapa internacional y generar un impacto inmediato con una figura de talla mundial.

Datos clave del rumor:

• Neymar tiene contrato vigente con Santos hasta finales de 2026.

• El brasileño, de 34 años, sigue siendo un referente y sueña con brillar en el Mundial 2026.

• No se descarta un préstamo o una operación que permita al Atlas hacerse con uno de los nombres más mediáticos del planeta.

¿Realidad o ilusión rojinegra?

La llegada de Neymar representaría un antes y un después para la Liga MX. El impacto mediático sería brutal: más audiencia, patrocinios globales y atención internacional. Sin embargo, también hay riesgos evidentes: historial de lesiones, salario elevado y la adaptación a un fútbol diferente al que ha jugado en Brasil recientemente.

🛫Neymar Jr. utilizó su jet privado para llevar a sus compañeros del Santos a Argentina y jugar contra San Lorenzo en la Copa Libertadores😮. pic.twitter.com/Xu0joZu9Fa — 𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗕 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 (@lacarabfutbol_) May 10, 2026

El Atlas ya vivió algo similar con figuras de renombre en el pasado, y la afición rojinegra sueña con repetir la magia que Ronaldinho generó en otros clubes mexicanos. ¿Podrá Pepe Miguel Bejos concretar el fichaje bomba que ponga a los Zorros en la conversación mundial?

¿Qué sigue para Neymar y Atlas?

Por ahora todo está en fase exploratoria. Las negociaciones comenzarían en las próximas horas o días, según las versiones que circulan. La directiva rojinegra debe evaluar el aspecto económico, el físico del jugador y el proyecto deportivo a mediano plazo.