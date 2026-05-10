Barcelona vs Real Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Español de LaLiga 2026 / Yasser Bakhsh

Barcelona y Real Madrid estarán frente a frente este domingo en punto de la 1 pm en encuentro correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga de España.

Entrenamiento Real Madrid / Europa Press Sports Ampliar

El conjunto blaugrana llega a este partido buscando completar un sueño: convertirse en campeón de manera oficial tras vencer a su archirrival histórico. Al haber 11 puntos de diferencia, cualquier resultado que no sea un triunfo del cuadro merengue, ocasionaría que Barcelona alzara nuevamente el título.

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Por su parte, aunque sus posibilidades de remontar en la tabla son prácticamente nulas, Real Madrid buscará evitar a toda costa el escenario mencionado anteriormente, aunque han tenido una semana sumamente complicada.

Y es que Federico Valverde y Aurelien Tchouamení protagonizaron un altercado en el entrenamiento que terminó con el uruguayo herido tras sufrir un golpe en la cabeza, hecho que lo dejará fuera del partido.

Al coronarse, el equipo de Hansi Flick alcanzará su título número 29 en LaLiga de España, acortando distancia ante los 36 campeonatos que presume el conjunto blanco.

Será un duelo con emociones al límite en el Camp Nou, y todo se podrá vivir a través de la Cadena W.

BARCELONA VS REAL MADRID, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER