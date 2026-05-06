Mónaco planea pagar la cláusula de Ansu Fati al Barcelona

En las últimas horas ha trascendido que el AS Monaco analiza seriamente pagar la cláusula de 11 millones de euros establecida por el FC Barcelona para quedarse de forma definitiva con Ansu Fati. El conjunto francés está conforme con el rendimiento del atacante español, mientras que el club blaugrana ya está al tanto de la posible operación.

Paris FC v AS Monaco / FEP Ampliar

Cabe recordar que Ansu Fati tuvo un inicio prometedor con el Barcelona, al grado de ser considerado en su momento como el heredero de Lionel Messi, incluso llegando a portar el emblemático dorsal número 10. Sin embargo, una serie de lesiones frenaron su progresión, lo que derivó en su salida del club. Posteriormente, tuvo un paso por la Premier League con el Brighton, donde los problemas físicos también limitaron su continuidad.

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Para la temporada 2025, recaló en el Mónaco, equipo en el que logró recuperar sensaciones y encontrar mayor regularidad, acercándose al nivel que mostró en sus mejores momentos con el Barça. Hasta ahora, ha disputado 28 encuentros y suma 11 goles, incluyendo una anotación en la UEFA Champions League. A pesar de que en varios partidos ingresó desde el banquillo, supo aprovechar sus oportunidades y convertirse en un elemento determinante en ataque. Actualmente, es el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Folarin Balogun.

Ansu Fati, our last minute hero! 🫡🦸‍♂️ pic.twitter.com/m8ED2CoKqn — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) May 5, 2026

Habrá que esperar si el delantero español inicia una nueva etapa en el Mónaco, esta vez como jugador en propiedad, y si logra consolidar el nivel que lo llevó a ser una de las grandes promesas del futbol europeo.