Arsenal clasifica a la final de la Champions 2026: Saka marca el 1-0 y elimina al Atlético de Madrid / Alex Pantling - UEFA

Arsenal es el primer finalista de la UEFA Champions League 2025-26 tras vencer 1-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres e imponerse 2-1 en el global de la serie. Bukayo Saka marcó el único tanto al minuto 44 del primer tiempo y los Gunners regresan a una final de Champions por primera vez en 20 años.

Arsenal FC vs Atlético de Madrid / Shaun Botterill Ampliar

¿Cómo fue el gol de Bukayo Saka que eliminó al Atlético?

Un centro de Gyökeres que no logró despejar Pubill le cayó a Trossard, quien armó el disparo y Oblak, con un paradón, evitó el gol en primera instancia, pero en el rechace Saka marcó a placer. Puro oportunismo del extremo inglés, que no perdonó el error del portero esloveno. Con ese tanto, Saka se convirtió en el máximo goleador en la historia del Arsenal en semifinales de la Champions League, con 2 goles.

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¿Qué falló el Atlético de Madrid para quedar eliminado?

El Cholo Simeone nunca encontró la tecla. Julián Álvarez quedó neutralizado por los centrales del Arsenal y fue sustituido en el segundo tiempo sin haber podido generar peligro real. La ocasión más clara del Atleti llegó justo después del descanso: Giuliano Simeone robó un balón dentro del área tras una mala cesión de Saliba a Raya, esquivó al portero, pero en su intento de rematar cayó ante Gabriel. El árbitro no vio nada. Los cambios del Cholo tampoco alteraron la ecuación. El Colchonero quedó a las puertas de lo que hubiera sido su cuarta final por la Orejona.

¿Qué significa esta clasificación para el Arsenal históricamente?

Es un momento generacional para el club londinense. Este logro revive inevitablemente el recuerdo de 2006, cuando el Arsenal disputó su primera final de Champions y cayó 2-1 frente al FC Barcelona en el Stade de France, en un partido que marcó a toda una generación de aficionados. Dos décadas después, los Gunners jugarán su segunda final en la historia del club y buscarán conseguir su primera Orejona.

The goal that sent Arsenal to the Champions League final 🎥⚽@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/P32qcqXjWa — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2026

La base de este logro es una defensa de élite. El Arsenal promedió apenas 0.65 goles encajados por partido bajo la dirección de Mikel Arteta en esta Champions League, con 24 goles recibidos en 37 encuentros.

¿Cómo llega el Arsenal a la final? Su temporada en números

Los Gunners no solo están vivos en Europa: también lideran la Premier League. El conjunto de Arteta encabeza la tabla con 76 puntos y una diferencia de gol de +41, consolidando una campaña histórica en lo local y lo continental. En esta Champions League, el Arsenal terminó la fase de grupos invicto con 10 victorias y 3 empates, siendo el único equipo sin derrota en todo el torneo.

El camino al Emirates Final: eliminaron a Bayer Leverkusen en octavos, a Sporting Lisboa en cuartos y ahora al Atlético de Madrid en semis. Tres series, cero errores de bulto.

¿Y el Atlético de Madrid? El karma europeo del Cholo

Simeone buscaba llevar al Atlético a su cuarta final de Champions, algo que no consigue desde 2016. De haber lo logrado, habría igualado a Alex Ferguson y Marcello Lippi como los entrenadores con más finales en la competición con el mismo club. No pudo ser. La deuda del Atlético con la Orejona sigue sin saldarse.

Champions League / Shaun Botterill Ampliar

¿Qué sigue para el Arsenal: rival, fecha y sede de la final?