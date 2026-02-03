¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid?

Obed Vargas se acaba de sumar a una larga lista de futbolistas mexicanos que pasaron por las filas del Atlético de Madrid, tanto en la rama varonil como en la femenil. Con la llegada del exjugador del Seattle Sounders, el cuadro colchonero ha tenido a siete jugadores mexicanos nacidos en nuestro país.

El primero de ellos fue Hugo Sánchez. En 1981 pasó de los Pumas directamente al Atlético de Madrid. Aunque al principio fue muy criticado por el desconocimiento que existía sobre su nivel, al poco tiempo se ganó a la afición colchonera. En cuatro temporadas marcó 54 tantos, ganó un Pichichi y levantó una Copa del Rey.

El segundo en la lista es Luis García. En 1992 sorprendió a todos con 17 goles en su primer año, pero en tan solo dos temporadas fue traspasado a la Real Sociedad por su inconsistencia como goleador.

En la época reciente, Raúl Jiménez fue fichado por el Atleti procedente del Benfica, mientras que Héctor Herrera llegó del Porto para ayudar a levantar el título de Liga en la campaña 2020-2021.

Por su parte, en la rama femenil, Charlyn Corral y Kenti Robles han sido las únicas futbolistas en jugar para el Atlético de Madrid. Ambas fueron importantes, una como goleadora y otra en la zaga defensiva.

Ahora, Obed Vargas buscará consolidarse en el medio campo con el Cholo Simeone. El mexicoamericano firmó un contrato a largo plazo procedente de Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS), lo que lo convirtió en el séptimo jugador mexicano en la historia del Atlético de Madrid.

