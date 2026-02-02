Obed Vargas ya está en España: El sueño europeo se hace realidad con el Atlético de Madrid

El mediocampista mexicano estadounidense Obed Vargas ha dado el gran paso que muchos esperaban. El joven talento de 20 años, formado en el Seattle Sounders de la MLS y con creciente presencia en la Selección Mexicana, ya cerró su incorporación al Atlético de Madrid tras presentar los exámenes médicos.

Obed Vargas / Hector Vivas Ampliar

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, Vargas aterrizó en la capital española este lunes para realizarse los exámenes médicos correspondientes y firmar su contrato con el Atlético de Madrid, que lo vincularía hasta junio de 2030.

El “Cholo” Simeone habría dado el visto bueno definitivo al fichaje de Obed Vargas, apostando por la proyección y madurez del mediocampista que ha destacado por su recuperación de balón, visión de juego y polivalencia en el centro del campo. Aunque en las últimas horas se manejó la posibilidad de una cesión a otro club de LaLiga, las informaciones más recientes apuntan a que Vargas se quedará en el primer equipo del Atlético, listo para competir desde ya en una plantilla que busca reforzarse de cara al cierre de temporada y al Mundial 2026.

EL SUEÑO EUROPEO ESTÁ CERCA 😍😍😍



Obed Vargas fue captado entrando a las oficinas del Atlético de Madrid para firmar su contrato. ✍️



pic.twitter.com/mjn2ck8gzr — W Deportes (@deportesWRADIO) February 2, 2026

Este movimiento representa un hito para el futbolista nacido en Anchorage, Alaska, quien rechazó ofertas de la Liga MXy de otras ligas europeas para cumplir su sueño de llegar a uno de los grandes de España. Obed Vargas, internacional con el Tri y con experiencia en competiciones de alto nivel en la MLS, se convertirá en el mexicano más joven en vestir la camiseta del Atlético de Madrid en tiempos recientes.

El salto de la MLS a LaLiga no es sencillo, pero el perfil de Obed Vargas disciplinado, versátil y con proyecciónencaja perfectamente en la filosofía de trabajo y exigencia que caracteriza al Atlético de Madrid.