Arsenal campeón de la Premier League 2026: así conquistó el título en Inglaterra

El Arsenal se coronó campeón de la Premier League 2025-26 el martes 19 de mayo de 2026. Los Gunners sellaron el título sin jugar: el Manchester City empató 1-1 ante el Bournemouth en la jornada 37, dejando a Arsenal cuatro puntos arriba e imposible de alcanzar con una fecha pendiente.

Arsenal / Neal Simpson/Allstar Ampliar

Arsenal campeón de Premier League después de 22 años

El lunes, el Arsenal derrotó al Burnley por la mínima y llegó a 82 puntos. El día de hoy, el Manchester City no pudo pasar del empate ante el Bournemouth. Con ese resultado, la diferencia entre ambos quedó en cuatro unidades a falta de una sola jornada, matemáticamente imposible de remontar para los Citizens. El título cayó sin que los Gunners pisaran la cancha.

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22 años. El último campeonato había sido en 2004, cuando Arsène Wenger dirigió al famoso equipo de los “Invencibles”. En ese lapso, la Premier la ganaron Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea y hasta el Leicester City en su histórico título de 2016. Una sequía larga que Mikel Arteta terminó de golpe.

Arsenal busca el doblete Premier League / Champions League

Tiene todo para intentarlo. Tras confirmar la Premier, Arsenal FC podrá recibir oficialmente el título el próximo domingo 24 de mayo, cuando visite a Crystal Palace FC en el Selhurst Park Stadium de Londres. El partido está programado para las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México, y marcaría el cierre de una temporada histórica para el equipo dirigido por Mikel Arteta.

Después de esto, enfocará toda su energía en Budapest. El rival será el PSG, actual campeón europeo que busca el bicampeonato. Si el Arsenal vence a los parisinos, conseguiría el doblete Premier League + Champions League.

Últimos campeones de Premier League

La Premier League se caracteriza por su competitividad y variedad de contendientes al título. Desde que Arsenal se coronó en 2004, han sido 5 campeones distintos: