Hansi Flick renueva con el Barcelona: cuántos años firmó, salario y todos los detalles de su nuevo contrato

El FC Barcelona anunció este lunes 18 de mayo de 2026 la renovación de Hansi Flick por dos temporadas más, con opción a una tercera. El técnico alemán firmó su nuevo contrato en las oficinas del club, quedando vinculado hasta el 30 de junio de 2028 con posibilidad de extenderse hasta 2029.

Hansi Flick festeja campeonato / NurPhoto Ampliar

¿Cuánto dura el nuevo contrato de Hansi Flick con el Barcelona?

La renovación se firmó de forma privada con la presencia de Joan Laporta, Rafa Yuste y Deco, en las oficinas del Club en el Spotify Camp Nou. Flick firma por dos años adicionales, hasta junio de 2028, con la opción de extenderlo por un año más.

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El propio Flick confirmó el acuerdo en rueda de prensa: “Obviamente estoy muy contento, me da la confianza para seguir trabajando uno o dos años más.”

¿Qué logros avalan la renovación de Flick con Barcelona?

Los números hablan solos. En su primera temporada, el Barça ganó el triplete nacional y llegó a semifinales de Champions. En la segunda levantó la Supercopa de España y LaLiga. Cinco títulos de ocho posibles en dos años.

Antes de firmar, Flick participó junto al capitán Ronald Araujo en un acto simbólico donde fueron colocados en el museo del Barcelona los trofeos conquistados esta temporada: LaLiga y la Supercopa de España.

La clave del modelo Flick ha sido mezclar experiencia con cantera. Con escaso margen económico para fichar, apostó por potenciar el talento de La Masia y sacar el mejor rendimiento de jóvenes como Lamine Yamal, Fermín López, Pedri y Pau Cubarsí, combinándolos con jugadores experimentados como Lewandowski y Raphinha.

L'histoire continue. Flick et le Barça, unis jusqu'en 2028 👕🔵🔴 pic.twitter.com/2decH0VpC4 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) May 18, 2026

La renovación llega en un momento estratégico: el Barcelona cayó en cuartos de Champions ante el Atlético de Madrid esta temporada, y la anterior había llegado hasta semifinales frente al Inter de Milán. La Champions sigue siendo la asignatura pendiente, y amarrar a Flick ahora le da al club continuidad para construir un proyecto con ese objetivo en el horizonte.

Pese a tener LaLiga en el bolsillo, Flick descartó rotar la plantilla en los últimos tres partidos de liga con solo jugadores de cantera, explicando que se trata de “encontrar la combinación adecuada entre jugadores de La Masia y los jugadores de clase mundial.