Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo y se convierte en el máximo goleador en Arabia Saudita / Yasser Bakhsh

Julián Quiñones hizo historia en Arabia Saudita. El delantero mexicano marcó un triplete en la última jornada de la Saudi Pro League 2025-2026 y se convirtió en campeón de goleo del torneo de manera solitaria tras superar a Ivan Toney con 33 goles y a Cristiano Ronaldo, quien marcó 28 tantos.

Julián Quiñones / Yasser Bakhsh Ampliar

¿Cómo logró Julián Quiñones el título de goleo?

Quiñones llegó a la última fecha con una misión complicada: necesitaba dos goles para igualar a Ivan Toney y tres para quedarse solo con el liderato de goleo. El escenario tampoco era sencillo. Enfrente estaba el Al-Ittihad Club, uno de los equipos más fuertes y mejor organizados de la liga saudí. Pero el delantero mexicano respondió como figura absoluta.

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Primero apareció desde el manchón penal con una definición potente y colocada. Minutos después volvió a castigar con un disparo de larga distancia que sorprendió al arquero rival y puso a Quiñones en la cima de la tabla.

El tercer gol llegó nuevamente desde los once pasos. Sus compañeros decidieron cederle el penal para que pudiera asegurar el título de goleo en solitario, dejando atrás a Toney. Con ese hat-trick, el mexicano cerró la temporada como el máximo anotador de la Saudi Pro League.

Los números de Julián Quiñones en Arabia Saudita

La temporada de Quiñones fue dominante desde el inicio. El atacante mexicano consiguió cuatro tripletes durante toda la campaña, una cifra que refleja el impacto inmediato que tuvo en el fútbol saudí tras dejar la Liga MX. Además de los goles, Quiñones se consolidó como el referente ofensivo de su equipo gracias a su velocidad, potencia física y capacidad para definir dentro y fuera del área.

El exjugador de Club América ya había mostrado su calidad en México, pero ahora confirmó que también puede competir al máximo nivel internacional. Ser campeón goleador en una liga donde participan figuras de talla mundial aumenta todavía más su valor deportivo.

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Julián Quiñones supera a figuras internacionales

La Saudi Pro League se ha convertido en uno de los torneos más competitivos fuera de Europa debido a la llegada masiva de estrellas internacionales. Por eso, el logro del mexicano tiene un peso importante. Quiñones terminó por encima de delanteros reconocidos mundialmente y logró sostener regularidad durante toda la temporada.

Su cierre fue especialmente espectacular. El mexicano resolvió la pelea por el campeonato de goleo en cuestión de minutos gracias a su doblete inicial y después terminó sentenciando la carrera con el tercer tanto. La actuación provocó reacciones inmediatas entre aficionados mexicanos, quienes celebraron que un atacante nacional dominara una liga llena de figuras extranjeras.

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¿Qué significa este logro de Quiñones para la Selección Mexicana?

El momento de Quiñones llega en un año clave rumbo a los próximos compromisos de la Selección nacional de México. El delantero vive probablemente el mejor momento de su carrera y eso lo convierte en una pieza importante para el proyecto del combinado mexicano.

Más allá de los goles, su experiencia internacional y el nivel de competencia que enfrenta semana a semana pueden aportar mucho al ataque del Tri. Además, el hecho de convertirse en campeón goleador en Arabia Saudita fortalece su perfil dentro de una generación que busca consolidarse rumbo al Mundial.

Quiñones ha demostrado capacidad para responder bajo presión y resolver partidos importantes, algo que México necesita urgentemente en torneos internacionales. Tras conquistar el campeonato de goleo, Quiñones ahora apunta a mantener su nivel rumbo a la próxima temporada y consolidarse como referente absoluto de su club.

También será seguido de cerca por la Selección Mexicana, donde buscará trasladar su momento goleador al escenario internacional. Después de una temporada histórica en Arabia Saudita, el delantero mexicano llega como uno de los atacantes más encendidos del fútbol internacional y con la confianza completamente disparada.