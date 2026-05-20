Aston Villa conquista su primera Europa League tras golear al Friburgo

Aston Villa derrotó 3-0 a Friburgo este miércoles 20 de mayo en Estambul y conquistó la UEFA Europa League 2026. El equipo de Unai Emery resolvió la final con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers para levantar su primer título en esta competición.

Friburgo vs Aston Villa / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

Más allá del marcador, Aston Villa confirmó el enorme crecimiento que ha tenido desde la llegada de Unai Emery al banquillo. El técnico español transformó a un equipo que hace pocos años luchaba por estabilidad en la Premier League y ahora lo llevó nuevamente a la élite europea. La afición inglesa volvió a celebrar un título continental por primera vez desde la Copa de Europa conseguida en 1982.

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El conjunto inglés fue superior en los momentos clave del partido y golpeó justo antes del descanso con los goles de Tielemans y Buendía. Ya en la segunda mitad, Morgan Rogers sentenció la final y desató la celebración en Estambul.

¿Cómo fue la final de la Europa League 2026?

El conjunto inglés mostró personalidad desde el arranque y manejó mejor la presión de una final europea. Aston Villa controló la posesión, atacó con velocidad por las bandas y encontró espacios cada vez que aceleraba en campo rival.

Friburgo intentó responder con transiciones rápidas y presión alta, aunque le costó sostener el ritmo físico de los ingleses. El equipo alemán resistió gran parte del primer tiempo, pero terminó derrumbándose en los minutos finales antes del descanso.

La apertura del marcador llegó al minuto 41. Aston Villa ejecutó una jugada preparada desde fuera del área y Youri Tielemans apareció con un disparo preciso para vencer al arquero Noah Atubolu. El gol cambió completamente el desarrollo del partido.

Cuando Friburgo todavía intentaba acomodarse, apareció Emiliano Buendía. El argentino tomó la pelota fuera del área y sacó un remate potente para marcar el 2-0 antes del medio tiempo. El festejo de los ingleses ya se sentía cerca desde ese momento.

Emiliano Buendía brilló en la final de Europa League

El nombre de Emiliano Buendía quedó marcado como uno de los grandes protagonistas de la noche en Estambul. El mediocampista argentino no solo convirtió un gol clave, también fue determinante en la generación ofensiva de Aston Villa.

Durante gran parte del encuentro, Buendía encontró espacios entre líneas y complicó constantemente a la defensa alemana. Además, en el segundo tiempo asistió a Morgan Rogers en la jugada que liquidó definitivamente la final.

La conexión ofensiva entre Rogers, McGinn y Buendía fue demasiado para un Friburgo que nunca logró frenar las transiciones rápidas del conjunto inglés.

Morgan Rogers sentenció el campeonato para Aston Villa

El tercer gol llegó en la segunda mitad y terminó por cerrar cualquier reacción del club alemán. Morgan Rogers apareció dentro del área para conectar un centro preciso de Buendía y colocar el 3-0 definitivo.

Con la ventaja amplia, Aston Villa manejó el ritmo del partido y evitó cualquier intento de presión rival. Friburgo tuvo algunos acercamientos aislados, aunque nunca logró inquietar seriamente al “Dibu” Martínez.

Unai Emery vuelve a conquistar Europa

La final también confirmó el impacto de Unai Emery en competiciones europeas. El técnico español volvió a demostrar por qué es uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente de la Europa League.

Desde su llegada a Birmingham, Emery transformó completamente la identidad competitiva del club. Aston Villa pasó de pelear puestos medios en Inglaterra a convertirse en campeón continental y clasificar nuevamente a la UEFA Champions League.

Para el entrenador español, este título representa otra conquista europea después de sus éxitos con Sevilla y Villarreal. Su capacidad para preparar eliminatorias volvió a marcar diferencia en una final importante.

Friburgo cerró una campaña histórica en Europa pese a la derrota

Aunque no pudo levantar el trofeo, Friburgo completó la mejor participación internacional de su historia. El conjunto alemán llegó por primera vez a una final europea tras eliminar a rivales complicados como Genk, Celta y Braga.

El equipo dirigido por Christian Streich compitió durante buena parte del torneo gracias a su intensidad y orden táctico. Sin embargo, en la final sufrió ante la jerarquía individual y la experiencia europea de Aston Villa.

Aston Villa jugará la Champions League 2026/27

Con este campeonato, Aston Villa aseguró su lugar en la próxima UEFA Champions League y disputará la Supercopa de Europa ante el campeón de la Champions.

El siguiente objetivo del club inglés será mantenerse competitivo en la Premier League y confirmar que este título europeo puede convertirse en el inicio de una nueva etapa ganadora. Mientras tanto, Birmingham celebra una noche histórica que ya quedó grabada entre los momentos más importantes del club.