Cristiano Ronaldo campeón con Al Nassr en la Saudi Pro League 2025-26: doblete en la última jornada y título entre lágrimas

Cristiano Ronaldo se coronó campeón de la Saudi Pro League 2025-26 con Al Nassr en la última jornada, con doblete incluido en la victoria 4-1 sobre Damac. Es su segundo título con el club saudí y el que más le había costado conseguir.

Cristiano Ronaldo / Abdullah Ahmed Ampliar

El título que Al Nassr no pudo cerrar en la jornada anterior, cuando Bento chocó con su propio defensor y Al Hilal empató a los 97 minutos, quedó sellado este fin de semana. Cristiano, que se lo vio visiblemente frustrado aquella noche, cobró la deuda con un doblete: primero con un tiro libre que esquivó varias piernas y luego fusilando al portero rival tras un pase de gol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo y se convierte en el máximo goleador en Arabia Saudita

¿Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

Con este campeonato, CR7 suma dos títulos desde su llegada al club en diciembre de 2022. El primero fue la Copa de Campeones Árabe de 2023, también ante Al Hilal y también con doblete suyo. La Saudi Pro League era la cuenta pendiente, la que más le pesaba. La consiguió entre lágrimas al final del partido.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en 2026?

El portugués terminó tercero en la tabla de goleadores de la Saudi Pro League, con 28 goles en la temporada. Por encima quedaron Ivan Toney con 32 y Julián Quiñones con 33. Sin embargo, sus dos tantos ante Damac lo acercan cada vez más a la barrera del gol 1000 en su carrera profesional, un hito que sigue generando expectativa mundial.

La temporada más conflictiva de CR7 en Arabia

El camino al título no fue limpio dentro ni fuera de la cancha. A principios de 2026, Ronaldo arremetió públicamente contra la dirigencia de Al Nassr por falta de pago a empleados del club. Después fue más lejos y criticó al Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí por favorecer a Al Hilal, que pudo fichar a Karim Benzema mientras Al Nassr apenas se movía en el mercado. CR7 llegó a ausentarse de varios partidos en señal de protesta. Todo eso quedó en segundo plano con el silbatazo final del campeonato.

¿Qué sigue para el Al Nassr y Cristiano Ronaldo?

Al Nassr entra en modo pretemporada. La pregunta principal es si CR7 renovará contrato o explorará otras opciones para la temporada 2026-27 de la Saudi Pro League.

El gol 1000 en carrera sigue en el horizonte: cada partido de Cristiano será seguido con lupa hasta que llegue ese número.

Portugal arranca su camino en la UEFA Nations League y el Mundial 2026, donde CR7 podría disputar su última Copa del Mundo en suelo norteamericano.