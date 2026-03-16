¿Se queda sin Mundial? Carlo Ancelotti explica la sorpresiva ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil / Pedro Vilela

Brasil dio a conocer su convocatoria para la Fecha FIFA de marzo, en la que sorprendió la ausencia de Neymar, ya que se trata de una de las últimas listas antes de presentar la convocatoria oficial rumbo al Mundial 2026.

Neymar / Pedro Vilela Ampliar

Carlo Ancelotti presentó a los 26 jugadores que representarán a la selección brasileña en los partidos amistosos ante Francia y Croacia, encuentros que se disputarán en Estados Unidos. El técnico italiano decidió no llamar a Neymar y, en su lugar, apostó por futbolistas como:

Vinicius Junior

Raphinha

Estêvão

Endrick

João Pedro

La última vez que Neymar fue convocado con la Canarinha fue en 2025, cuando el entrenador era Dorival Júnior, quien lo llamó para disputar dos partidos de eliminatoria. En ese momento, el delantero acababa de regresar al Santos, club donde inició su carrera profesional, con la intención de retomar su mejor nivel.

Durante la conferencia de prensa, las preguntas sobre la ausencia del atacante no tardaron en aparecer, y Ancelotti fue claro al explicar su decisión:

“Es una decisión técnica basada en varios factores. Nadie puede negar el talento de Neymar, pero evaluamos mucho la condición física y la competencia que hay en el plantel”.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

Además, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el brasileño dispute la Copa del Mundo 2026, el entrenador italiano respondió:

“Solo será convocado si está al 100 %, no al 80 %. Necesitamos jugadores en la mejor condición posible”.

Habrá que esperar si el astro brasileño logra meterse en la lista definitiva para el Mundial.