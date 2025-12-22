Neymar es operado de la rodilla y apunta a volver con Brasil rumbo al Mundial 2026 / Ricardo Moreira

Neymar fue operado con éxito de la rodilla izquierda este lunes en Belo Horizonte, con la mira puesta en recuperarse a tiempo y mantenerse como opción para la Selección de Brasil rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Neymar fue operado de la rodilla Ampliar

El delantero de 33 años fue sometido a una artroscopia para tratar un desgarro en el menisco medial. El Santosinformó que la cirugía se realizó sin complicaciones y que el jugador iniciará de inmediato su proceso de rehabilitación.

El tiempo de recuperación estimado será de aproximadamente un mes, periodo que coincide con la pretemporada del equipo paulista. La intervención busca que el atacante recupere continuidad, luego de un año marcado por las lesiones y la falta de regularidad física.

Neymar apunta llegar de la mejor forma al Mundial 2026 / Pedro Vilela Ampliar

La operación se da tras un cierre de temporada exigente, en el que Neymar fue clave para que el Santos evitara el descenso. Ahora el atacante busca estar en condiciones para ser considerado por Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Miguel Borja se une a Cruz Azul como fichaje estrella para el Clausura 2026