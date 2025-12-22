Miguel Borja se une a Cruz Azul como fichaje estrella para el Clausura 2026

De cara al Clausura 2025, Cruz Azul ha dado un golpe importante en el mercado de fichajes invernales. De acuerdo con información de medios locales e internacionales, el cuadro cementero ha alcanzado un acuerdo total con el delantero colombiano Miguel Borja, quien llegará como agente libre tras finalizar su contrato con River Plate el 31 de diciembre.

Miguel Borja / Marcelo Endelli Ampliar

Borja, de 32 años, firmaría un contrato por dos años, con opción a un tercero dependiendo de su rendimiento y objetivos cumplidos. El salario reportado oscila entre los 2 y 3 millones de dólares anuales, una cifra que duplica lo que percibía en el fútbol argentino y que superó con creces la oferta de Boca Juniors, club que también pujó fuerte por sus servicios pero no pudo igualar las condiciones económicas.

El 'Colibrí' aterrizaría en la Ciudad de México entre el 26 y el 28 de diciembre para realizar exámenes médicos, firmar el contrato y sumarse de inmediato a la pretemporada, que inicia el 29. Solo resta resolver un detalle administrativo: liberar una plaza de No Formado en México (NFM), trámite que la directiva cementera acelera en estos días, donde se menciona la posible salida de Mateusz Bogusz o Rodolfo Rotondi como opciones.

River Plate / Joaquín Camiletti Ampliar

Con 62 goles y 10 asistencias en 159 partidos con River Plate, Borja aportará experiencia, olfato goleador y presencia aérea al ataque de Nicolás Larcamón, especialmente tras la salida confirmada de Ángel Sepúlveda rumbo a Chivas. Además, se unirá a sus compatriotas Kevin Mier y Willer Ditta, fortaleciendo el bloque colombiano en La Noria.

Este fichaje representa una apuesta ambiciosa de la directiva encabezada por Víctor Velázquez e Iván Alonso, que busca un referente ofensivo para pelear el título en el Clausura 2026 y competir en torneos internacionales como la Concacaf Champions Cup.

