Cruz Azul queda fuera de la Copa Intercontinental tras perder ante Flamengo y firma un semestre sin títulos / Getty Images

Cruz Azul cayó 2-1 ante Flamengo en el Derbi de las Américas, y de esta forma, en su primer partido, se les terminó la aventura en la Copa Intercontinental.

Cruz Azul vs Flamengo / Getty Images Ampliar

En el primer tiempo La Máquina dejó buenas sensaciones, sin embargo, al minuto 15, se fueron abajo en el marcador tras un grave error de Gonzalo Piovi, quien entregó el balón en la salida de Cruz Azul. Giorgian De Arrascaeta aprovechó el regalo, se quitó a Andrés Gudiño, y definió con portería abierta.

Aun así, Cruz Azul superó el bajón anímico y encontró el empate al minuto 44 gracias a un golazo de Jorge Sánchez, quien prendió de volea el balón desde los linderos del área para dejar una elegante estampa futbolera con el 1-1.

Jorge Sánchez / Jan Kruger - FIFA Ampliar

Para la segunda parte, Flamengo inclinó el juego a su favor y mejoró futbolísticamente, y la recompensa llegó para ellos al minuto 71 cuando nuevamente Giorgian De Arrascaeta apareció para definir con tranquilidad en par de oportunidades. Carlos Rotondi intentó sacar el balón sobre la línea, pero el esférico atravesó por completo la marca del gol.

Así, Flamengo se llevó la victoria por 2 a 1 y avanzó a la Copa Challenger, donde enfrentará al Pyramids de Egipto. Cruz Azul firmó un semestre sin títulos.