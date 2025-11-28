Cruz Azul presenta su jersey para la Copa Intercontinental FIFA 2025 en Qatar

En un año que ya se perfila como histórico para el balompié mexicano, Cruz Azul da un paso más hacia la inmortalidad global al desvelar los detalles de su equipación especial para la Copa Intercontinental FIFA 2025. La Máquina Celeste, fresca ganadora de la Concacaf Champions Cup y con la Liguilla del Apertura 2025 en el horizonte, no escatima en ambición: un jersey diseñado para brillar bajo los reflectores de Doha, Qatar, donde el destino forjará leyendas entre el 10 y el 17 de diciembre.La presentación de esta nueva indumentaria se dio a conocer a través de las redes sociales del cuadro cementero y de su patrocinador.

El jersey que portará La Máquina en el certamen internacional fue fabricado por Pirma, el proveedor histórico de los cementeros. Este uniforme no es un mero atuendo deportivo, sino un homenaje a la esencia cementera. El diseño local mantiene la icónica base celeste, pero introduce un cuello rojo tipo polo que evoca las gloriosas equipaciones de antaño, aquellas que levantaron trofeos y corazones en los 70. Vivos blancos sutiles recorren las mangas, y un template discreto alude al torneo intercontinental, recordándonos que Cruz Azul regresa a la vitrina mundial tras 11 años de ausencia. Además, no solo utilizará la clásica camiseta celeste, ya que igual anunció una en color blanco. Esta indumentaria luce en un estilo tipo polo con el cuello azul y unas líneas rojas en las mangas; en la parte frontal destacan los respectivos patrocinadores.

Fiel a las estrictas normativas de la FIFA, la camiseta limitará los patrocinios a solo dos: Cementos Cruz Azul y Novibet, eliminando temporalmente marcas como Cemix y Nikko Autopartes para priorizar la pureza del emblema. Es un guiño a la elegancia global, alineado con la indumentaria de gala ya revelada la semana pasada: trajes sobrios y sofisticados que La Máquina lucirá en los trayectos oficiales, proyectando no solo fuerza en el campo, sino refinamiento fuera de él. Este lanzamiento llega en un momento de ebullición para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

Clasificados a la Liguilla, los celestes debutarán en Qatar el 10 de diciembre en el “Derbi de las Américas”, enfrentando al vencedor de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, un duelo que definirá si México choca contra la garra verde o el fuego rojo de Brasil.Si avanzan, los espera Pyramids FC en la Copa Challenger el 13, y potencialmente el PSG en la gran final del 17. El formato renovado de la Intercontinental, un mini-mundial de alta tensión, promete drama, y Cruz Azul, con su plantel estelar, aspira a ser el protagonista.