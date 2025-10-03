Filtran imágenes del tercer uniforme del Cruz Azul para la temporada 2025-2026, mostrando un diseño innovador

En las últimas horas, las redes sociales se han inundado de imágenes que, presuntamente, muestran el diseño del tercer uniforme del Club Cruz Azul para la temporada en curso. Aunque la directiva celeste no ha confirmado oficialmente la autenticidad de estas filtraciones, las fotos han desatado un torbellino de opiniones entre los aficionados de La Máquina.

El diseño filtrado destaca por un estilo innovador, con tonalidades que se alejan de los tradicionales azul y blanco, incorporando detalles modernos que han generado tanto entusiasmo como controversia. Algunos hinchas celebran la frescura del diseño, mientras que otros prefieren la esencia clásica del club.

Este tipo de filtraciones no son nuevas en el mundo del fútbol, pero siempre logran captar la atención de los seguidores, quienes esperan con ansias la presentación oficial del uniforme. Por ahora, queda esperar la palabra oficial del Club Cruz Azul para confirmar si estas imágenes son reales o solo un rumor más en el apasionado universo cementero.

Cabe mencionar que en dado caso de que se confirme este tercer jersey, sería uno de los últimos diseños por parte de Pirma, ya que está por terminar su contrato con el Cruz Azul. Ante esta situación, comenzaron los rumores de que el próximo patrocinador de La Máquina sería Nike, quien recientemente dejó de diseñar los uniformes del América y estaría en búsqueda de volver a tener presencia en la Liga MX.