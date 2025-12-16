Clausura 2026 de la Liga MX: calendario, fechas clave, clásicos y formato rumbo al Mundial 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia el viernes 9 de enero y finaliza con la gran final el domingo 24 de mayo del 2026. Este torneo es atípico debido a la proximidad del Mundial 2026, por lo que incluye varios ajustes.

Cruz Azul / Hector Vivas Ampliar

Uno de ellos es tres jornadas dobles, Jornada 2, 9 y 16; sin Play-In, clasifican directamente los primeros 8 lugares a la Liguilla. Además, los jugadores convocados a la Selección Mexicana se liberan a partir del 30 de abril, permitiendo hasta 9 extranjeros en cancha durante la fase final.

Cabe señalar que el partido inaugural se dará entre Atlas vs Puebla el viernes 9 de enero, aunado al Tijuana vs América, y Mazatlán vs Juárez. La fase regular concluirá entre el 24 y 26 de abril. En Liguilla, los cuartos de final ida serán 2 y 3 de mayo, con 9 y 10 para la vuelta. En semifinales ida y vuelta se mantendrán: 13-14 de mayo, y 16-17 del mismo mes.

América vs Pumas / Manuel Velasquez Ampliar

Mientras que los partidos más destacados serán la reedición de la final Apertura 2025, Toluca vs Tigres, Jornada 3, alrededor del 17 de enero. El Clásico Nacional Chivas vs América, Jornada 6, 14 de febrero. Clásico Regio, Tigres vs Rayados, 7 de marzo. A la par de la rivalidad tapatía, Atlas vs Chivas en misma fecha. Clásico Capitalino, Pumas vs América en Jornada 12, 21 de marzo. Clásico Joven, Águilas vs Cruz Azul, 11 de abril.

Este torneo será intenso, con varios equipos alternando con la Concacaf Champions Cup, mediante un semestre apretado de Liga MX previo al Mundial 2026.