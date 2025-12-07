Guadalajara Mundial 2026: Partidos, fechas y selecciones que jugarán en el Estadio Akron

El Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026 confirmó que Guadalajara será una de las sedes más activas del torneo, con cuatro duelos de fase de grupos que se jugarán en el Estadio Guadalajara. La Perla Tapatía volverá a tener Mundial 2026 por tercera ocasión en su historia y recibirá selecciones del Grupo A, Grupo K y Grupo H.

La actividad inicia el jueves 11 de junio, cuando Corea del Sur enfrente al clasificado de la repesca de la UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República de Irlanda o República Checa, a las ocho de la noche. Una semana después, el jueves 18 de junio, México volverá al recinto para medirse a Corea del Sur a las siete de la noche, en un duelo que podría definir el rumbo del Grupo A.

El tercer compromiso será el martes 23 de junio, cuando Colombia se mida al clasificado del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Ese equipo llegará a Guadalajara después de disputar su llave eliminatoria también en territorio jalisciense, lo que añade contexto directo al choque del Grupo K.

Selección Colombia / Marcelo Endelli Ampliar

El último partido programado será uno de los más atractivos de la fase de grupos: Uruguay contra España, el viernes 26 de junio a las seis de la tarde, correspondiente al Grupo H. Con cuatro duelos de alto perfil y el regreso del Tri, el Estadio Guadalajara vivirá un capítulo histórico en la Copa del Mundo 2026.