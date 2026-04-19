Escándalo en el Superclásico: Boca se llevó el triunfo ante River en un partido marcado por un incendio / Marcos Brindicci

Se llevó a cabo una nueva edición del Superclásico, donde con gol en solitario de Leandro Paredes de penal en la primera mitad, al 45+6, Boca se llevó la victoria en el Estadio Monumental por la Liga Profesional.

Boca Juniors vs River Plate / Marcelo Endelli Ampliar

Cabe señalar que fue un clásico intenso con polémica al final: River reclamó un penal no sancionado sobre Lucas Martínez Quarta. Mientras que Boca Juniors estiró su ventaja histórica en el Superclásico. El partido continuó normalmente tras el susto del incendio.

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Asimismo, en la previa del partido, durante el espectacular recibimiento de River con miles de papelitos rojos y blancos, mientras los equipos salían al campo, se desató un foco de incendio en la tribuna Centenario Alta sector superior que da a la avenida Figueroa Alcorta. Las llamas se originaron entre varias butacas, probablemente por la pirotecnia, bengalas o papeles acumulados.

Leandro Paredes / Marcos Brindicci Ampliar

El fuego fue controlado rápidamente por el personal de seguridad y emergencias con matafuegos. No hubo heridos ni necesidad de suspender el River vs. Boca, aunque generó momentos de tensión y pánico entre los aficionados cercanos, que se alejaron de la zona.