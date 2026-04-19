¡Noche de leyendas y goles! México remonta y vence 3-2 a Brasil en el Estadio Banorte

El tiempo retrocedió por noventa minutos en el Estadio Banorte, donde México y Brasil reunieron a generaciones enteras frente a figuras que marcaron época. A semanas del Mundial de 2026, el partido de leyendas no fue un simple amistoso: fue un puente entre recuerdos y presente, con tribunas encendidas desde el silbatazo inicial.

Así fue el entrenamiento de las Leyendas de México y Brasil en la cancha del Estadio Banorte.



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En la cancha reaparecieron nombres que definieron el fútbol internacional. Rafael Márquez comandó a un equipo mexicano dirigido por Miguel Herrera, mientras del lado brasileño brillaban Ronaldinho y Kaká, bajo la mirada estratégica de Jairzinho. La nostalgia se mezcló con expectativa desde los himnos hasta el primer toque.

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Brasil tomó la iniciativa temprano. Ronaldinho, con la misma magia que lo hizo ídolo, asistió a Adriano para abrir el marcador. Poco después, Kaká amplió la ventaja con una jugada individual que recordó sus mejores años en Europa. El golpe parecía contundente, pero México reaccionó con carácter.

El empate comenzó a gestarse con el empuje de Luis Hernández, quien descontó con una definición precisa. Antes del descanso, Oribe Peralta apareció por aire para firmar el 2-2, evocando su olfato goleador y devolviendo al partido una intensidad inesperada.

La segunda mitad mantuvo el ritmo. México encontró mayor control por momentos, aunque el arquero Heurelho Gomes evitó varias oportunidades claras. Entre pausas de hidratación y cambios constantes, el juego nunca perdió dinamismo, con ambos equipos buscando el desequilibrio.

Terminó el juego de leyendas la victoria fue para México por 3-2, el MVP del partido fue Kaká.



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El momento decisivo llegó al minuto 62. En un rebote dentro del área, Oribe Peralta aprovechó el desconcierto defensivo y firmó su doblete para el 3-2. La anotación encendió a la grada y marcó el rumbo definitivo del encuentro, pese a los intentos brasileños por igualar.

Ronaldinho, protagonista constante, dejó destellos de su talento hasta su salida, llevándose la ovación del público. “México vive en mi corazón”, expresó al abandonar el campo. En los minutos finales, Jesús Corona sostuvo la ventaja con intervenciones clave, mientras un gol adicional del Tri fue anulado por fuera de juego.

El silbatazo final selló más que un resultado. México ganó 3-2, pero el verdadero triunfo fue la conexión entre generaciones que vibraron con cada jugada. En la antesala del Mundial 2026, las leyendas recordaron que el fútboltambién se juega en la memoria.