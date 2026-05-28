Toluca vs Tigres EN VIVO: fecha, horario y dónde ver la final de Concachampions 2026

Toluca y Tigres UANL disputarán la final de la Concacaf Champions Cup 2026 este sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez. La serie se jugará a partido único y definirá al nuevo campeón de la región, además del boleto al próximo Mundial de Clubes.

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El encuentro arrancará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y enfrentará a dos de las plantillas más fuertes de la Liga MX en uno de los partidos más importantes del semestre.

¿Por qué Toluca vs Tigres es una final tan importante?

Además del título continental, esta final entrega un boleto directo al próximo Mundial de Clubes, uno de los grandes objetivos deportivos y económicos para cualquier equipo de la región.

Toluca vs Tigres UANL Torneo Apertura 2025 Liga MX Final / Jam Media Ampliar

Toluca tiene la oportunidad de coronarse frente a su gente después de una espectacular remontada contra Los Ángeles FC en semifinales. Tras perder la ida, los Diablos Rojos aplastaron 4-0 al conjunto de la MLS en el Nemesio Diez y confirmaron que atraviesan uno de sus mejores momentos futbolísticos de los últimos años.

Para Tigres, la final representa la posibilidad de volver a dominar la Concacaf. El equipo regio no gana este torneo desde 2020 y llega con la experiencia de haber disputado múltiples finales internacionales durante la última década.

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Además, Guido Pizarro afronta uno de sus primeros grandes retos como responsable táctico del equipo en un escenario de máxima presión.

¿Cómo llega Toluca a la final de la Concachampions?

Toluca llega motivado y fortalecido por el rendimiento mostrado como local. El Nemesio Diez se convirtió en una auténtica fortaleza para los dirigidos por Antonio Mohamed, especialmente por la intensidad ofensiva que muestran desde el arranque de los partidos.

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El delantero portugués Paulinho aparece como la principal carta ofensiva del equipo después de sus actuaciones determinantes en fases anteriores. Su movilidad y capacidad para generar espacios han sido claves para el funcionamiento ofensivo escarlata.

Toluca también apostará por la velocidad de sus extremos y la presión alta para intentar incomodar la salida de Tigres desde el inicio.

¿Cómo llega Tigres y qué jugadores pueden marcar diferencia?

Tigres dejó en el camino a Nashville en una semifinal mucho más cerrada y complicada de lo esperado. El equipo regiomontano sufrió por momentos, pero logró avanzar gracias a su experiencia en este tipo de escenarios.

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La principal figura sigue siendo André-Pierre Gignac. Aunque ya no atraviesa su mejor momento físico, el delantero francés mantiene una enorme capacidad para resolver partidos importantes.

Tigres probablemente apostará por un planteamiento más ordenado y pragmático, buscando controlar el ritmo del partido y aprovechar errores defensivos del Toluca.

Lo que sigue para el campeón de Concachampions

El ganador de la final entre Toluca y Tigres no sólo levantará el título más importante de clubes de la región. También asegurará su clasificación al próximo Mundial de Clubes y tomará ventaja deportiva rumbo al siguiente semestre.

Para Toluca sería un regreso histórico a la élite internacional. Para Tigres, la posibilidad de recuperar el dominio continental y sumar otro trofeo internacional a una de las etapas más exitosas de su historia reciente.

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Toluca vs Tigres: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 30 de Mayo

HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Nemesio Diez

TV: Disney+

El duelo será a partido único, por lo que si existe empate en los 90 minutos, la definición se irá a tiempos extra y, si es necesario, penales.