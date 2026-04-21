Inter de Milan remonta de último minuto y se hace del boleto a la final de la Copa de Italia

La Internazionale de Milán terminó eliminando al Como en las semifinales de la Copa de Italia. En el compromiso de ida culminaron igualados sin anotaciones y para la vuelta se definió todo.

Inter de Milan en la gran final de la Copa Italia / Marco Luzzani Ampliar

Al minuto 32 la escuadra visitante se ponía al frente, gracias a un tanto de Martín Baturina y en los primeros instantes del complemento se ampliaba la ventaja 2-0 a favor del Como, con un gol de Lucas de Cunha.

El corte de marcador se dio al minuto 69, con la participación de Hakan Çalhanoğlu y justo a cuatro del final aparecía de nueva cuenta el turco para poner el tanto de la igualada y con esto se iban a ir al alargue. En la siguiente jugada, Patrick Sucic remataba al arco y ponía el gol definitivo para eliminar al Como con un marcador de 3-2.

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Inter de Milán espera rival en la final, con la segunda llave en donde el equipo de la Lazio se medirá el día de mañana contra la Atalanta, por ahora están empatados por un marcador global de 2-2.

Por parte de la Lazio anotó Fisayo Dele y Boulaye Dia, mientras que para la escuadra de la Atalanta fueron Mario Pasalic y Yunus Musah. El partido para definir al campeón de la Copa, será el próximo 13 de mayo de 2026.