Primera sorpresa en los playoffs de la Champions: Bodø/Glimt elimina al Inter

Un resultado que ya entra en los libros del fútbol europeo, Bodø/Glimt consiguió una histórica clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025‑26 al eliminar al Inter de Milan en la ronda de playoffs, convirtiéndose en la primera gran sorpresa de esta fase eliminatoria.

Bodo/Glimt celebrando eliminación del Inter de Milan en UEFA Champions League / Image Photo Agency Ampliar

El conjunto noruego selló su pase con un resultado global de 5‑2 tras imponerse 2‑1 en la vuelta disputada en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán, donde los goles de Jens Petter Hauge (58′) y Håkon Evjen (72′) sentenciaron la serie ante un Inter que no pudo superar el reto pese a dominar la posesión.

La eliminatoria se había complicado desde el partido de ida, jugado el 18 de febrero en el Aspmyra Stadion de Noruega, donde Bodø/Glimt se había impuesto 3‑1 con goles de Sondre Brunstad Fet, Jens Petter Hauge y Kasper Høgh, mientras que Pio Esposito había anotado para los italianos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Se cancela? Portugal lanza advertencia sobre el partido ante México en el Estadio Azteca tras violencia en el país

Con este resultado, el equipo noruego no solo avanzó a la siguiente fase, sino que también completó una de las actuaciones más destacadas de su historia en competiciones europeas. Además, se convirtió en el primer club fuera de las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia) en ganar cuatro partidos consecutivos en una sola edición de la Champions League, superando a rivales de mayor presupuesto y trayectoria.

Para Inter de Milan, subcampeón de la Champions League la temporada anterior, la eliminación representa un golpe inesperado en su trayectoria europea y la culminación de una fase de playoffs en la que no logró revertir un déficit significativo pese al apoyo de su afición en San Siro.

Bodo/Glimt celebrando gol vs Inter de Milan / Marco Luzzani Ampliar

Tras este dramatismo en los playoffs, Bodø/Glimt espera ahora conocer a su rival en los octavos de final, que saldrá del enfrentamiento entre Manchester City y Sporting Club de Portugal, con la oportunidad de continuar sorprendiendo en el máximo certamen de clubes de Europa.