UEFA suspende a Gianluca Prestianni: El argentino queda fuera del Bernabéu por insultos a Vinícius Júnior en Champions League

La UEFA ha tomado una decisión firme en medio de la polémica que sacudió el duelo de ida de los playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid. El organismo europeo anunció este lunes la suspensión provisional por un partido al delantero argentino Gianluca Prestianni, quien no podrá estar presente en el crucial partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

¿Qué fue lo que pasó con Gianluca Prestianni?

El incidente ocurrió el pasado 17 de febrero durante el encuentro en Lisboa, cuando Vinícius Júnior acusó a Prestiannide insultos racistas, según la versión del brasileño. El episodio activó de inmediato el protocolo antidiscriminación de la UEFA, paralizando el partido por aproximadamente 10 minutos mientras el árbitro francés François Letexier tomaba cartas en el asunto.

Prestianni, de 20 años y figura emergente del Benfica, ha negado categóricamente haber realizado insultos racistas. Todo parece indicar que el jugador argentino admitió ante la UEFA haber utilizado un insulto homófobo, pero no uno de carácter racial. Sin embargo, el Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA establece el mismo marco de sanciones mínimas de al menos 10 partidos para conductas discriminatorias por raza, orientación sexual u otros motivos que atenten contra la dignidad humana.

La Control, Ethics and Disciplinary Body (CEDB) de la UEFA, tras un informe interino del inspector de ética y disciplina designado, optó por la suspensión cautelar como medida preventiva mientras avanza la investigación completa. Esto significa que el joven atacante quedará fuera del Santiago Bernabéu en el partido decisivo de este miércoles, donde Benfica intentará remontar el 1-0 en contra para avanzar en la justa europea.

El Real Madrid ya presentó toda la evidencia disponible a la UEFA para respaldar la versión de su jugador, mientras Benfica colabora con la investigación y prepara posibles argumentos para reducir o revertir la sanción en las próximas 48 horas.

