Kylian Mbappé explota ante Prestianni, y deja mensaje: “No debería jugar Champions nunca más”

El incidente ocurrió durante el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid. Tras celebrar el gol, con baile incluido, lo que generó provocaciones y objetos lanzados desde la grada, se armó una fuerte discusión. Vinicius corrió hacia el árbitro François Letexier para denunciar que el argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, ex Vélez, le había dicho “mono” varias veces.

Kylian Mbappé dialogando con Mourinho tras comentarios racistas / Angel Martinez Ampliar

Prestianni se tapó la boca con la camiseta mientras hablaba, lo que impidió una lectura clara de labios en las imágenes de TV, pero según Vinicius y testigos, repitió el insulto al menos cinco veces. El partido se detuvo varios minutos por el protocolo antirracismo activado. Hubo cruces intensos entre jugadores de ambos equipos, incluyendo a Nicolás Otamendi, capitán del Benfica y otros madridistas.

Kylian Mbappé, que estaba cerca de la escena, se acercó directamente a Prestianni y le gritó repetidas veces: “¡Eres un puto racista! ¡Eres un puto racista!”

Las imágenes y videos de la TV lo muestran claramente encarando al argentino mientras lo señalaba y repetía la frase con furia. Después del partido, Mbappé fue muy contundente en zona mixta: confirmó haber escuchado a Prestianni llamar “mono” a Vinicius cinco veces, dijo que varios jugadores, incluso algunos del Benfica lo oyeron, y exigió sanciones duras a la UEFA. Declaró que Prestianni “no merece jugar más la Champions League” porque este tipo de comportamientos son un mal ejemplo, especialmente para los jóvenes, y que no se puede tolerar en el fútbol europeo.

Kylian Mbappé con la prensa en la UEFA Champions League / Octavio Passos - UEFA Ampliar

Vinicius también se pronunció fuerte contra el racismo, llamando cobardes a quienes lo hacen y diciendo que tienen “protección”. La Confederación Brasileña de Fútbol, respaldó públicamente a Vini. Prestianni negó haber dicho nada racista y argumentó que no había insultado. Sin embargo, el gesto de taparse la boca generó sospechas generalizadas.

Por ende, Mbappé defendió duramente a su compañero llamando racista a Prestianni en su cara, y luego pidió públicamente que no vuelva a jugar Champions por lo ocurrido. Todo quedó grabado y se viralizó rápido.