Real Madrid golpea en Lisboa y Vinícius desata la polémica

La ida de los playoffs de la UEFA Champions League dejó una noche intensa en el Estadio da Luz. Benfica y Real Madrid protagonizaron un duelo cerrado, táctico y cargado de tensión, que terminó 0-1 a favor del conjunto blanco. En un partido de máxima exigencia competitiva, la jerarquía volvió a inclinar la balanza del lado madridista en Europa.

El único gol del encuentro llegó gracias a Vinícius Júnior, quien apareció en el momento justo para definir con determinación tras una transición rápida. El brasileño fue el jugador más incisivo del ataque merengue, desbordando constantemente y generando peligro por banda izquierda. Su tanto no solo significó la ventaja en la eliminatoria, sino también un golpe anímico clave en un escenario históricamente complejo para los visitantes.

Sin embargo, el partido quedó marcado por la polémica. Vinícius Júnior denunció haber recibido un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni, señalando que el jugador del Benfica le habría gritado “Mono” durante un cruce en el segundo tiempo. La acusación generó tensión inmediata en el campo y obligó a la intervención del árbitro. El episodio volvió a encender el debate sobre el racismo en el fútbol europeo, un tema sensible que ya ha tenido antecedentes en competiciones internacionales.

Más allá del resultado favorable, el Real Madrid dejó claro que la unión del vestuario es inquebrantable. Con la ventaja mínima en la ida, la eliminatoria sigue abierta, pero el mensaje del campeón fue contundente: fútbol, carácter y cero tolerancia ante cualquier acto de discriminación.

