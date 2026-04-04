¡Histórico! Cristiano Ronaldo marca doblete y queda a un paso de una cifra nunca antes vista

Este viernes, el astro portugués Cristiano Ronaldo regresó a las canchas de gran manera al firmar un doblete en un partido de liga frente al Al Najma.

Cristiano Ronaldo celebra gol / Abdullah Ahmed Ampliar

El delantero estuvo alejado de la actividad durante más de tres semanas, pero tras recuperarse y perderse la fecha FIFA de marzo con Portugal, volvió con Al Nassr y necesitó apenas 56 minutos para reencontrarse con el gol en la liga árabe. Su primer tanto llegó desde el punto penal, esto después un que su tiro libre impactara en la mano de un defensor rival y el árbitro señalara la falta. Ronaldo ejecutó con precisión, colocando el balón cruzado para poner el 3-2 momentáneo.

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Más adelante, al minuto 72, tras una buena jugada colectiva y un centro desde la banda derecha, el portugués recibió dentro del área, controló con calma y definió colocado al poste para marcar el 4-2. Posteriormente, Sadio Mané sentenció el encuentro al anotar el 5-2 definitivo.

Con este resultado, el conjunto de Al Nassr se mantiene en la primera posición de la tabla, con una ventaja de cuatro puntos sobre Al Hilal, que aún cuenta con un partido pendiente. El equipo busca conquistar su primer título de liga en el futbol árabe.

Cristiano Ronaldo / Abdullah Ahmed Ampliar

En lo individual, Cristiano Ronaldo continúa agrandando su legado, al alcanzar los 967 goles en su carrera. Está a solo 33 anotaciones de convertirse en el primer futbolista en la historia en llegar a los 1000 goles.