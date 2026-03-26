¡Está de vuelta! Cristiano Ronaldo manda mensaje que ilusiona a todo el Al Nassr

Este jueves, Cristiano Ronaldo dejó ver en redes sociales que ya está recuperado de los problemas físicos que presentó en las últimas semanas, los cuales le impidieron participar en la Fecha FIFA de marzo con la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo / Yasser Bakhsh Ampliar

El astro portugués compartió por la mañana una publicación en la que se le ve llegando a las instalaciones de su equipo, el Al Nassr. En la imagen, Cristiano escribió el mensaje: “Es bueno estar de vuelta”, lo que provocó una reacción positiva entre sus seguidores. Su regreso llega en la parte final del torneo de Arabia Saudita, en el que su equipo se mantiene como líder y busca conquistar el campeonato de liga, además de prepararse de cara a la Copa del Mundo de 2026.

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El Al Nassr también mostró su emoción en redes sociales al compartir una fotografía del delantero acompañada del mensaje: “El capitán está en casa”. Con esto se confirma que Cristiano regresó a los entrenamientos y trabajará con el equipo para volver en las mejores condiciones.

Pero si a mí me dijeron que estaba lesio… 😡



Y así muy feliz, Cristiano Ronaldo reportó con el Al- Nassr, cuándo tendría que estar preparándose para el juego amistoso con la Selección Mexicana. 💔 pic.twitter.com/7tAxAKGEhh — W Deportes (@deportesWRADIO) March 26, 2026

Se espera que el portugués tenga algunos días de descanso antes de volver a la actividad oficial. Su próximo partido de liga está programado para el 3 de abril, cuando el Al Nassr se enfrente al Al Najma.