Reventa remata los boletos del México vs Portugal tras la baja de Cristiano Ronaldo

La expectativa por el amistoso entre México y Portugal este 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca sufrió un giro inesperado para muchos aficionados: la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria lusitana ha provocado una fuerte baja en los precios de los boletos en plataformas de reventa con ofertas que inician en aproximadamente $1,700 pesos para ciertas localidades.

Cristiano Ronaldo / Carlos Rodrigues Ampliar

La ausencia del astro portugués, quien recientemente fue descartado por lesión y no aparecerá en la convocatoria para este duelo preparatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha reducido la presión sobre la reventa de entradas, dando lugar a un mercado más accesible para muchos aficionados que buscan asistir a lo que sigue siendo un partido de alto nivel internacional.

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Precios de boletos bajan tras la noticia de Ronaldo

Desde que se confirmó que Ronaldo no viajará a México por molestias físicas, varios sitios de reventa han ajustado sus precios significativamente. Usuarios en redes sociales y plataformas especializadas han reportado que algunas localidades en sectores altos del Estadio Azteca se ofrecen desde cerca de $1,700 pesos, lo que representa una caída considerable respecto a semanas anteriores cuando muchos boletos alcanzaban cifras mucho más altas, incluso por encima de los $9,000 pesos o más en la reventa.

Este descenso en el valor de los boletos es una respuesta directa a la disminución de la demanda impulsada por la ausencia del jugador más mediático de la selección portuguesa. La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en suelo mexicano había elevado los precios de reventa a niveles récord, pero con su baja confirmada, los aficionados que antes no podían pagar cifras elevadas ahora tienen opciones más accesibles para presenciar el duelo.

NO PUEDE SER 🥹



Portugal confirma su lista para enfrentar a la Selección Mexicana y Cristiano Ronaldo es la gran ausencia. 🇵🇹💔



Convocatoria completa 👇🏻https://t.co/3wynvSAfzi — W Deportes (@deportesWRADIO) March 20, 2026

Aunque la ausencia de Ronaldo ha reducido los precios de reventa, el encuentro continúa siendo atractivo: además de la Selección Mexicana, Portugal mantiene figuras de talla mundial como Bruno Fernandes, Rafael Leão y João Félix, lo que conserva el interés por parte de fanáticos del fútbol internacional.

La baja de uno de los grandes íconos del deporte ha provocado un reajuste en el mercado secundario, beneficiando a aficionados con presupuestos más modestos. Expertos en reventa señalan que, a medida que se acerque la fecha del partido, estos precios podrían fluctuar nuevamente según la demanda y las expectativas generales de asistencia.

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A pesar de la ausencia de una figura global como Cristiano Ronaldo, el México vs Portugal sigue siendo uno de los partidos más esperados de la temporada y una oportunidad para vivir una experiencia futbolística de primer nivel en el Estadio Banorte en su reinauguración.