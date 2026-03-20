Estadio Azteca: Así luce la cancha de cara a la reapertura para el juego de México vs Portugal

A menos de una semana de la reapertura oficial del Estadio Azteca, programada para el 28 de marzo de 2026 en el amistoso entre México y Portugal, las obras de remodelación del histórico recinto muestran avances visibles, especialmente en el terreno de juego, que luce prácticamente listo para el uso competitivo.

Estadio Azteca / NurPhoto Ampliar

Cancha avanzada y lista para rodar el balón

En imágenes difundidas y resaltadas por distintos medios y usuarios, el terreno de juego ya presenta las líneas pintadas y las porterías colocadas, un signo claro de que esta área central del estadio está prácticamente completada. Además, el sistema tecnológico de apoyo como el llamado Ojo de Halcón para el Mundial ya está previsto para su funcionamiento durante el torneo.

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Butacas instaladas y zonas interiores en proceso

Además de la cancha, se observa que la colocación de butacas en todo el estadio está finalizada, incluidos los nuevos sectores construidos recientemente. Sin embargo, las obras en zonas VIP, restaurantes y espacios premium continúan, indicando que aún hay trabajo por delante antes de la culminación total del proyecto.

Según el reporte, la reapertura será parte de una primera fase de remodelación, y aunque el estadio abrirá con todas las facilidades para el partido amistoso entre México y Portugal, los trabajos seguirán incluso después de la Copa del Mundo para completar instalaciones exteriores y detalles del diseño final.

Ya hay cancha, porterías y terreno de juego con líneas pintadas!

El Azteca, al menos en el campo, está listo. pic.twitter.com/kzJcy59Ibl — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) March 20, 2026

El Estadio Azteca será sede de varios partidos del Mundial 2026, incluyendo la ceremonia inaugural, y es el único estadio en el mundo que albergará por tercera vez la Copa del Mundo.