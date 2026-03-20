Cristiano Ronaldo no jugará partido amistoso contra México en el Estadio Azteca

La selección de Portugal dio a conocer la convocatoria con la que se enfrentará a México el 28 de marzo y, finalmente, Cristiano Ronaldo no fue incluido. El astro lusitano no logró recuperarse de una lesión muscular, por lo que Roberto Martínez decidió no arriesgarlo para que continúe con su proceso de rehabilitación en la ciudad de Madrid.

Cristiano Ronaldo / Carlos Rodrigues Ampliar

CR7 era la cereza del pastel para la reinauguración del Estadio Azteca. Todo giraba en torno a la visita de uno de los mejores jugadores en la historia. Sin embargo, hace un par de semanas sufrió una lesión con su club en la liga árabe y, aunque el pronóstico no era tan alentador, su visita a nuestro país todavía era una posibilidad. Desafortunadamente, después de realizarse diversos exámenes médicos se determinó que estaría fuera de las canchas, por lo menos, 4 semanas.

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La confirmación de su ausencia la dio a conocer el técnico español Roberto Martínez, quien este mismo viernes reveló la lista de jugadores con la que Portugal encarará la última fecha FIFA previo al arranque de la Copa del Mundo. En ella no incluyó a Ronaldo, lo que contractualmente le costará a la federación portuguesa un 20% del ingreso esperado por el partido ante México.

A pesar de que Cristiano Ronaldo no jugará en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula el 28 de marzo, el combinado lusitano se presentará con un equipo sumamente poderoso. Nombres como Nuno Mendes, Joao Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, Pedro Neto, Joao Félix y Rafael Leao encabezan al conjunto portugués que buscará cerrar con broche de oro su preparación frente a México y Estados Unidos.

Paulinho tampoco fue convocado: la verdadera explicación

El caso de Paulinho es completamente distinto y ha generado debate, especialmente en México, donde el delantero del Toluca vive un gran momento.

En un principio, Paulinho aparecía como una opción natural para suplir la baja de Cristiano Ronaldo, gracias a su rendimiento en la Liga MX, donde ha sido figura e incluso campeón de goleo.

Sin embargo, el técnico Roberto Martínez explicó claramente su decisión: no fue convocado por una cuestión de perfil futbolístico. Portugal priorizó delanteros con características específicas y diferentes variantes ofensivas.

Paulinho / Omar Vega Ampliar

De acuerdo con el propio entrenador, Paulinho comparte un perfil similar al de otros atacantes ya considerados, como Gonçalo Ramos, por lo que se optó por incluir jugadores que ofrecieran mayor diversidad táctica. En otras palabras, no se trata de nivel o rendimiento, sino de encaje dentro del sistema de juego que Portugal quiere desarrollar rumbo al Mundial.

Incluso, el equipo aprovechará estos partidos ante México y Estados Unidos para probar opciones como Gonçalo Ramos o Gonçalo Guedes, en busca de definir la lista final mundialista.

Para la afición mexicana, la noticia representa un golpe importante. El partido en el Estadio Banorte había generado gran expectativa por la posible presencia de Cristiano Ronaldo, especialmente en un escenario histórico rumbo al Mundial 2026.

El espectáculo pierde nombres importantes, pero el partido sigue siendo una prueba clave para medir el nivel de dos selecciones que buscan protagonismo en la próxima Copa del Mundo.

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Lista oficial de convocados de Portugal

Portugal presentó una lista de 27 jugadores para enfrentar a México, con una base sólida y un ataque renovado ante la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Porteros

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Defensas

Matheus Nunes

Diogo Dalot

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

António Silva

Tomás Araújo

Mediocampistas

Rúben Neves

Matheus Fernandes

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Samu Costa

Delanteros