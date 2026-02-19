Cristiano Ronaldo y las estrellas de Portugal llegarán al Estadio Azteca para la reinauguración rumbo al Mundial 2026

La cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados del fútbol mexicano ha dado un giro épico. De acuerdo con información exclusiva de León Lecanda en ESPN, la Selección de Portugal planea venir con todo su arsenal estelar al Estadio Azteca el próximo 28 de marzo de 2026 en el amistoso histórico contra México que marcará la reinauguración oficial del coloso tras su remodelación.

Cristiano Ronaldo sí vendrá a México. El máximo goleador histórico del fútbol no será el único: la prelista de convocados de Roberto Martínez incluye a figuras top como Nuno Mendes, Rafael Leão, Rubén Dias, Vitinha y Bruno Fernandes, entre otros. Portugal planea alinear un equipo muy cercano al que podría llevar al Mundial 2026, convirtiendo este duelo en una verdadera prueba de alto voltaje a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

El Estadio Azteca, icónico escenario que albergará la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio, reabrirá sus puertas con un lleno esperado de más de 87,000 aficionados. Este amistoso no es solo una fiesta para la afición: servirá como termómetro perfecto para El Tri en su preparación rumbo al torneo que coorganizará con Estados Unidos y Canadá, y donde México debutará en casa.

¿Por qué este México vs Portugal es histórico?

Primera vez de Cristiano Ronaldo en suelo mexicano: CR7 jugará por primera vez en la cancha del Estadio Azteca, uniéndose a leyendas como Pelé (1970) y Maradona (1986) que brillaron en este mismo recinto.

Cuándo se disputará el partido México vs Portugal

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

Sábado Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Azteca

Azteca Transmisión: Pendiente de confirmación (se espera por TV abierta, paga y streaming)

Pendiente de confirmación (se espera por TV abierta, paga y streaming) Boletos: Ya en venta de boletos a través de la plataforma oficial.

