Cristiano Ronaldo y su última Copa del Mundo será en 2026

Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial 2026 será el último en el que participará. En una entrevista para el blog saudí TOURISE, el portugués mencionó que se siente bien físicamente, pero reconoció que por su edad no estará en el siguiente Mundial, ya que llegará con 41 años a este torneo y tendría 45 para el de 2030.

En el certamen de 2026, Cristiano Ronaldo se convertiría, junto a Lionel Messi, en uno de los únicos futbolistas en disputar al menos un partido en seis Copas del Mundo consecutivas.

“El Bicho” ha sido pieza fundamental en la historia del fútbol portugués, ya que antes de su llegada, Portugal solo había participado en tres Mundiales: 1966, 1986 y 2002. Desde que debutó con la selección, el país ha clasificado a cinco Copas del Mundo de forma consecutiva, fue subcampeón de la Eurocopa 2004, semifinalista en Alemania 2006, campeón de la Eurocopa 2016 y dos veces ganador de la UEFA Nations League.

La selección portuguesa podría asegurar su boleto a la Copa del Mundo este jueves, cuando enfrente a Irlanda en Dublín. En caso de no lograrlo, tendrá una segunda oportunidad frente a Armenia.

Cristiano Ronaldo es actualmente el máximo goleador en la historia de su selección, el máximo anotador de las eliminatorias mundialistas y también el jugador con más goles oficiales en la historia del fútbol.