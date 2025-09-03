Cristiano Ronaldo reinaugurará el Estadio Azteca jugando frente a la Selección Mexicana

Una de las grandes incógnitas de cara al Mundial es el estado del Estadio Azteca, pero poco a poco existe más claridad al respecto.

Las remodelaciones del Coloso de Santa Úrsula apuntan a terminar en marzo de 2026, según reveló hace algunos meses la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Incluso, ya existe la posibilidad de contar con uno de los mejores futbolistas de la historia en el partido de reinauguración.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Ochoa vuelve a ser vinculado con un equipo de la Liga MX

Según reveló el periodista Fernando Cevallos, la Selección Mexicana enfrentará a Portugal en un compromiso previo a la inauguración de la Copa del Mundo.

De tal manera, el Estadio Azteca recibiría a Cristiano Ronaldo en su reapertura el próximo marzo, al igual que a una plantilla de múltiples estrellas, que también incluye a Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias y Pedro Neto.

VISITARÁ MÉXICO 🇲🇽



Cristiano Ronaldo podría jugar en el Estadio Azteca después de que terminen los trabajos de remodelación. ⚽️



En esta fecha podríamos ver al Bicho jugando frente a la Selección Mexicana. 😱



🔴 INFO COMPLETA: https://t.co/LTWxwbyp6t pic.twitter.com/DfFQZ4FZH3 — W Deportes (@deportesWRADIO) September 3, 2025

Portugal recién comenzará su andar en las Clasificatorias del Mundial, sin embargo la expectativa es que esté presente en el torneo de verano.

México también ganaría en lo deportivo con este juego, ya que aseguraría una última prueba de peso previo a la Copa del Mundo.