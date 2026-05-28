Julián Álvarez sacude el mercado: Barcelona ya tendría acuerdo y va por fichaje récord

El Barcelona dio un paso clave en el mercado de fichajes rumbo a la próxima temporada. Este jueves trascendió en España que el club catalán ya acordó los términos personales con Julián Álvarez y ahora trabaja en una oferta formal para convencer al Atlético de Madrid de vender al delantero argentino.

Julián Álvarez / Eurasia Sport Images Ampliar

De acuerdo con información revelada en el programa español El Chiringuito, el atacante campeón del mundo quiere jugar en el Camp Nou y ya habría rechazado propuestas de clubes como Arsenal y PSG para priorizar al conjunto culé.

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¿Cuánto pagaría Barcelona por Julián Álvarez?

La negociación apunta a convertirse en una de las transferencias más impactantes del verano europeo. El Atlético de Madrid tasó inicialmente a Julián Álvarez en 150 millones de euros, cifra que el Barcelona considera demasiado elevada.

Sin embargo, la directiva blaugrana ya presentó una primera propuesta cercana a los 120 millones de euros. Aunque todavía existe una diferencia importante entre ambas posturas, en Cataluña creen que la presión del jugador podría facilitar el acuerdo final.

El Barça no incluiría futbolistas en la operación y apostaría por una compra directa, algo que el Atlético valora positivamente para negociar.

¿Por qué Julián Álvarez quiere salir del Atlético de Madrid?

Uno de los puntos que más llamó la atención en España es la postura firme del delantero argentino. Según versiones cercanas a la negociación, Julián pidió salir desde febrero durante una reunión con la dirigencia rojiblanca.

En aquel encuentro, el atacante habría manifestado su deseo de jugar en el Barcelona. Incluso, el Atlético le habría prometido facilitar una salida si al final de la temporada mantenía la misma decisión.

Otro detalle importante es que el exjugador de River Plate rechazó una mejora salarial para extender su contrato hasta 2031. La relación entre el entorno del futbolista y parte de la dirigencia se habría deteriorado tras la filtración de aquella conversación privada a la prensa española.

Julián Álvarez pidió salir desde febrero durante una reunión con la dirigencia rojiblanca. / NurPhoto Ampliar

El Barcelona busca un delantero estrella para su nuevo proyecto

La prioridad del Barcelona es reforzar el ataque con un futbolista de élite que pueda liderar el proyecto deportivo de los próximos años. Aunque Robert Lewandowski sigue siendo pieza importante, en el club entienden que necesitan rejuvenecer la ofensiva.

Julián Álvarez encaja perfectamente en el perfil que busca la directiva: movilidad, presión alta, gol y experiencia en partidos importantes. Además, su capacidad para jugar como centro delantero o segundo atacante lo convierte en una opción ideal para el sistema ofensivo del Barça.

La operación también tendría un fuerte impacto comercial. El argentino es uno de los jugadores sudamericanos con mayor crecimiento de popularidad tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina.

¿Cuándo podría cerrarse el fichaje?

Las próximas semanas serán decisivas. Barcelona pretende acelerar las negociaciones antes del inicio de la pretemporada para evitar que otros gigantes europeos vuelvan a entrar en la pelea.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid espera una oferta mejorada y mantiene públicamente la postura de no regalar a una de sus principales figuras.

Si el club blaugrana logra acercarse a las cifras que pide el Atlético y Julián mantiene su deseo de salir, el mercado de verano podría tener uno de los bombazos más grandes del fútbol europeo.

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Próximos pasos para Barcelona y Julián Álvarez

Barcelona continuará trabajando en la reestructuración financiera necesaria para presentar una oferta definitiva. El objetivo del club es cerrar al menos una venta importante antes de avanzar por el argentino.

Por su parte, Julián Álvarez espera que las negociaciones prosperen para incorporarse al proyecto culé antes del arranque de la nueva temporada en España. El desenlace podría marcar el mercado europeo de este verano.