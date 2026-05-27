Luka Modric se retira tras el Mundial 2026: fecha, AC Milan y posible regreso al Real Madrid

Luka Modrić, mediocampista del AC Milan, estaría considerando retirarse tras el Mundial 2026 a los 40 años.El croata podría colgar los botines este verano y, de acuerdo con versiones de prensa, regresar al Real Madrid en un rol fuera de la cancha.El plan incluiría una posible integración al cuerpo técnico de José Mourinho o un puesto directivo dentro del club.

Luka Modric Croacia / Icon Sportswire Ampliar

¿Qué se sabe del retiro de Luka Modric tras el Mundial 2026?

El futuro de Luka Modrić apunta a un cierre de carrera después del Mundial 2026, torneo que se perfila como su última gran competencia internacional.

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Aunque no hay anuncio oficial del jugador ni de su entorno, el plan encaja con el momento natural de su carrera: un veterano que sigue compitiendo en la élite, pero ya en la etapa final de su trayectoria.

¿Podría Luka Modric regresar al Real Madrid en otro rol?

Una de las versiones más llamativas es su posible regreso al Real Madrid, pero no como futbolista.

El escenario que se maneja es su incorporación al club en una función institucional o técnica, tras su retiro. Entre las opciones que se han mencionado destacan:

Integrarse al cuerpo técnico de José Mourinho si el entrenador portugués regresa al banquillo merengue.

Un rol de “director senior” o figura de enlace entre vestidor y directiva.

Participación en estructuras deportivas del club enfocadas en desarrollo de talento.

Luka Modric amistoso Colombia vs Croacia / Eston Parker/ISI Photos Ampliar

El vínculo entre Modrić y el Real Madrid sigue siendo fuerte tras su exitosa etapa en el club, donde se consolidó como uno de los mediocampistas más importantes de su generación.

Sin embargo, por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación, sin confirmación oficial por parte del jugador ni del club.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Luka Modric en AC Milan?

En su etapa más reciente con el AC Milan, Modrić mantuvo un rol activo dentro del equipo a pesar de su edad.

Sus números en la temporada 2025-26 fueron:

37 partidos disputados

2 goles anotados

3 asistencias

2869 minutos jugados

Luka Modric con A.C. Milan / Giuseppe Cottini Ampliar

Más allá de las estadísticas, su aporte se reflejó en control de ritmo, experiencia en mediocampo y liderazgo dentro del vestidor, factores que han sido clave para su continuidad en la élite.

El hecho de seguir siendo titular en una liga de alto nivel refuerza la idea de que su retiro será planificado y no abrupto.

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Próximos pasos para Luka Modric y el Real Madrid

En el corto plazo, el foco estará en dos frentes: Para Modrić, el objetivo inmediato es terminar la temporada 2025-26 con el AC Milan y prepararse para lo que podría ser su última gran competencia: el Mundial 2026, donde buscaría cerrar su carrera con la selección croata.

Luka Modric dejará al Real Madrid tras su participación en el Mundial de Clubes / Florencia Tan Jun Ampliar

Para el Real Madrid, la atención estará en definir su proyecto deportivo de medio plazo, incluyendo posibles incorporaciones al área técnica y la evolución de su estructura interna tras la salida progresiva de leyendas recientes.

El futuro del mediocampista dependerá de su decisión final tras el Mundial, momento en el que se sabrá si su historia termina en la cancha o si continúa desde un escritorio o un banquillo dentro del fútbol europeo.