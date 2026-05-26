Alexia Putellas deja al Barcelona tras 14 años: el emotivo adiós de la leyenda culé antes de un nuevo reto

Alexia Putellas confirmó su salida del FC Barcelona Femení después de 14 temporadas en el club. La doble ganadora del Balón de Oro anunció su despedida mediante un video titulado “Una historia perfecta”, donde recordó su trayectoria como blaugrana y agradeció el apoyo de la afición antes de disputar su último partido en el estadio Johan Cruyff frente a la Real Sociedad.

Alexia Putellas / Soccrates Images Ampliar

La salida de Alexia marca el cierre de una de las etapas más importantes en la historia del fútbol femenil europeo.

¿Por qué Alexia Putellas deja el Barcelona?

La futbolista catalana decidió cerrar su ciclo con el Barça tras convertirse en uno de los máximos símbolos de la institución. Aunque la afición blaugrana presionó durante meses para que permaneciera, Alexia Putellas considera que llegó el momento de buscar nuevos desafíos personales y deportivos fuera de España.

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En el video de despedida, la mediocampista habló sobre el vínculo emocional que construyó con el club desde su infancia y recordó cómo el Barcelona cambió su vida en uno de los momentos más difíciles tras la pérdida de su padre.

“Siempre diré que el Barça me salvó”, expresó la capitana azulgrana en uno de los momentos más emotivos del mensaje.

Los números históricos de Alexia Putellas con Barcelona

La carrera de Alexia Putellas con el Barça quedará como una de las más exitosas en la historia del futbol femenil.

Durante 14 años con FC Barcelona Femení consiguió:

10 Ligas de España

11 Copas de la Reina

6 Supercopas de España

4 UEFA Women’s Champions League

Además, la mediocampista conquistó:

2 Balones de Oro

2 premios The Best

2 reconocimientos UEFA a mejor jugadora del año

En el plano individual, Alexia deja el club como máxima goleadora histórica del equipo con 234 goles y como la segunda futbolista con más partidos disputados, acumulando 512 encuentros oficiales.

¿Cómo transformó Alexia Putellas al Barcelona femenil?

La historia de FC Barcelona Femení cambió radicalmente durante la etapa de Alexia.

Cuando llegó al primer equipo en 2012, el fútbol femenil todavía estaba lejos del reconocimiento mediático y económico que tiene actualmente. La española fue parte fundamental del crecimiento institucional y deportivo que convirtió al Barça en potencia mundial.

Alexia lideró la generación que conquistó la primera Champions League femenil del club en 2021 y participó directamente en el primer triplete europeo de la institución.

Su impacto trascendió lo futbolístico. También ayudó a impulsar la visibilidad del fútbol femenil en España y Europa, convirtiéndose en una figura mediática y referente para nuevas generaciones.

La carrera de Alexia Putellas con el Barça quedará como una de las más exitosas en la historia del futbol femenil. Ampliar

¿Cuál sería el próximo equipo de Alexia Putellas?

Aunque todavía no existe anuncio oficial, los reportes más fuertes colocan a Alexia Putellas cerca de la liga inglesa.

El club que aparece como principal candidato es London City Lionesses, proyecto encabezado por Michele Kang y que busca convertirse en protagonista del fútbol europeo.

La posibilidad de jugar en Inglaterra representaría un cambio importante para Alexia después de toda su carrera en España. Además, le permitiría mantenerse en máxima competencia rumbo a futuros torneos internacionales con la selección española.

El legado de Alexia Putellas con España

Además de su etapa histórica en Barcelona, Alexia también construyó una carrera importante con la Selección femenina de fútbol de España.

La mediocampista formó parte del plantel que conquistó la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 tras vencer a Inglaterra en la final.

Ese título terminó por consolidar a la generación española como una de las más dominantes del fútbol femenil internacional.

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Próximos pasos para Alexia Putellas

El siguiente capítulo para Alexia Putellas comenzará tras su despedida oficial del Barcelona frente a la Real Sociedad este miércoles 27 de mayo en el estadio Johan Cruyff.

La atención ahora estará puesta en definir su nuevo destino y conocer si continuará su carrera en Inglaterra. Mientras tanto, el barcelonismo prepara un homenaje para una futbolista que cambió la historia del club y dejó una huella definitiva en el fútbol femenil europeo.