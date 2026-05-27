PSG vs Arsenal Final Champions League 2026: cuándo y dónde ver la final

Paris Saint-Germain y Arsenal FC disputarán la final de la UEFA Champions League este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest. El partido arrancará a las 10:00 horas tiempo del centro de México y enfrentará al campeón vigente contra el único equipo invicto del torneo.

Arsenal vs PSG UEFA Champions League 2026 / NurPhoto Ampliar

La final también tendrá un duelo especial en los banquillos: Luis Enrique frente a Mikel Arteta, dos técnicos que buscan marcar una época en Europa.

¿Cómo llega PSG a la final de Champions League 2026?

El PSG está a un partido de convertirse en el primer bicampeón de la Champions desde el Real Madrid de 2016 a 2018. El equipo parisino llega con experiencia reciente en estas instancias y con una plantilla que ya sabe lo que significa jugar bajo presión europea.

FC Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

Los dirigidos por Luis Enrique eliminaron al Bayern Munich en semifinales con un global de 6-5. En la ida pegaron primero y en la vuelta resistieron el empuje alemán para sellar el pase a Budapest.

Además, el club francés disputará su tercera final de Champions. En 2020 perdió contra Bayern Munich y en la temporada 2024/25 aplastó 5-0 al Inter para conquistar la primera Orejona de su historia.

Arsenal busca su primera Champions League

Para el Arsenal, esta final representa una oportunidad histórica. El club inglés nunca ha ganado la Champions League y no disputaba una final desde 2006, cuando perdió ante el Barcelona de Ronaldinho y Eto’o.

Bayer Leverkusen vs FC Arsenal UEFA Champions League / picture alliance Ampliar

El equipo de Arteta llega como el conjunto más sólido del torneo. Los Gunners son los únicos invictos de la competencia con 11 victorias y 3 empates, además de presumir la mejor defensa del campeonato con apenas seis goles recibidos.

En semifinales dejaron fuera al Atlético de Madrid tras empatar 1-1 en la ida y ganar 1-0 en Londres. La combinación entre orden defensivo y velocidad al frente ha convertido al Arsenal en uno de los equipos más incómodos de Europa.

Historial PSG vs Arsenal en Champions League

PSG y Arsenal se han enfrentado cinco veces en la UEFA Champions League y el balance favorece ligeramente al conjunto francés con dos victorias, dos empates y una derrota.

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El antecedente más reciente ocurrió el 7 de mayo de 2025, cuando el PSG derrotó 2-1 al Arsenal en semifinales de Champions. Ese resultado todavía pesa en el ambiente previo a la final.

Aunque las estadísticas muestran cierta ventaja parisina, el momento actual del Arsenal abre la puerta a una final mucho más cerrada de lo que muchos esperaban.

Luis Enrique vs Arteta: el duelo táctico de la final

Más allá de las estrellas dentro de la cancha, buena parte de la final pasará por lo que hagan los entrenadores. Luis Enrique ha construido un PSG más agresivo, dinámico y menos dependiente de individualidades. Del otro lado, Arteta armó un Arsenal disciplinado, fuerte en defensa y capaz de competir contra cualquier rival desde el orden táctico.

La batalla entre ambos técnicos españoles promete ser uno de los puntos más atractivos de la final.

Mikel Arteta vs Luis Enrique final UEFA Champions League / Richard Heathcote Ampliar

Lo que sigue después de la final

El ganador de la Champions League enfrentará al Aston Villa en la Supercopa de Europa 2026, programada para agosto en Salzburgo.

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Para PSG, el objetivo es entrar a la conversación de las grandes dinastías europeas. Para Arsenal, la posibilidad de levantar por primera vez la Orejona y cerrar una temporada histórica bajo el mando de Mikel Arteta.

PSG vs Arsenal: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 30 de Mayo

HORA: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Puskás Arena de Budapest.

TV: TNT Sports y HBO Max.