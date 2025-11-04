Estadio Azteca: Muestran avances de la remodelación de las butacas para el Mundial 2026

Los trabajos al interior del Estadio Azteca no paran y la transformación del Coloso de Santa Úrsula van a marcha forzada para la inauguración de la Copa del Mundo 2026. A menos de un año para que arranque la justa mundialista, se filtraron imágenes de cómo lucirán las butacas sin el clásico escudo del América.

Estadio Azteca Ampliar

El Estadio Azteca tendrá un cambio radical para albergar por tercera ocasión un Mundial, por lo que incluso su nombre fue modificado para este evento y llevará el de su patrocinador. Debido a que se aportó una cantidad de dinero para la remodelación, la casa del América ya no se verá tan personalizada y ahora sus butacas serán en color gris en la parte alta del recinto.

Así que, las gradas del Estadio Azteca se verán tal y como se apreció en el render oficial, donde los asientos también se ven de color blanco y rojo, es decir, los colores del banco que patrocinará al Coloso de Santa Úrsula los siguientes años, una combinación que evoca modernidad, elegancia y la pasión inquebrantable por el balón, listo para albergar no solo los duelos del Mundial 2026, sino también los de la Liga MX.

Estadio Azteca remodelación Ampliar

Otros de los cambios que se verán al interior del Estadio Azteca es que contará con una cubierta retráctil, pantallas LED gigantes y mayor comodidad para los aficionados. Cabe mencionar que se tiene predeterminado que la obra culmine en marzo de 2026 y para la reapertura se tiene contemplado un partido de preparación entre la Selección Mexicana y Portugal, previo a la Copa del Mundo 2026.